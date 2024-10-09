Депутат предложил банкам списать кредиты пострадавшим от рук онлайн-мошенников

Депутат Мажилиса Амерхан Рахимжанов на пленарном заседании палаты 9 октября направил свой запрос премьер-министру РК Олжасу Бектенову. Он предложил провести ревизию всех договоров банков второго уровня из-за увеличения числа пострадавших от рук мошенников, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат отметил, что поводом для его депутатского запроса стало увеличение числа казахстанцев, пострадавших в результате действий кибермошенников.



"Если не предпринять серьезных мер, то все мы можем оказаться в кредитной кабале. Так как ежегодно уровень киберпреступности набирает обороты. В филиалы нашей партии ОСДП обращаются пострадавшие с регионов. На сегодня 627 обращений. По словам специалистов, от мошенников не застрахован никто. Даже отказ от получения банковских займов, оформленный в egov.kz, не является гарантией защиты от подобных фактов", – сказал депутат.

По его словам, в 99% случаев, даже когда факт мошенничества становится очевидным, суды принимают сторону банков и обязуют пострадавших выплачивать кредиты.

"Учитывая низкий уровень жизни в селах, а также факты того, что на одного человека оформляются кредиты порой до 20-40 миллионов тенге, ряд пострадавших не могут погасить эту задолженность даже в течение всей жизни, и рискуют передать свои долги по наследству. О подлинных масштабах мошенничества остается только догадываться. А, факты суицидов из-за кредитов и подстав становятся нормой жизни. Также имеется много вопросов по системам безопасности банков", – считает Рахимжанова.

Он предложил финансовым регуляторам создать рабочую группу и провести ревизию всех договоров банков второго уровня, исключив пункты, которые противоречат законодательству.



"К данной работе необходимо привлечь квалифицированных юристов, так как я перечислил лишь небольшую часть нарушений. Также фракция ОСДП поддерживает запрос на введение запрета на онлайн-кредитование в Казахстане. А, также предлагает провести списание кредитов гражданам, пострадавшим по вине банков. Списание однозначно должно быть проведено за счет средств банков, чтобы они в очередной раз задумались об усилении безопасности своих информационных систем, и были в этом заинтересованы", – дополнил депутат.

Также он потребовал от Генеральной прокуратуры провести проверку на причастность банков и расследования в отношении банков, которые выдавали кредиты мошенническими путями.

Депутат Бакытжан Базарбек уже в своем депутатском запросе заявил, что на днях в интернете увидел ролик со своим участием, где его преподнесли как человека, предлагающего вкладывать средства в урановую промышленность.

"И сколько человек купилось на эту уловку мошенников, неизвестно. Моя мама пострадала от кредитных мошенников и несколько месяцев оплачивала кредит, который она не получала. На днях еще одного родного человека в нашей семье мошенники обманом заставили получить кредит в 3,5 миллиона тенге", – сказал он.

По словам народного избранника, ущерб, нанесенный казахстанцам мошенниками, оценивается в сотни миллионов тенге.

"Если идет кибермошенничество, и государство никоим образом не проявляет свою активность, значит, есть коррупция. За каждой утечкой персональных данных могут стоять и должностные лица министерства цифрового развития, и АО НИТ. Я прокуратуру просил проверить эти факты. И во-вторых, за каждым мошенничеством стоят банки. В каждом банке есть человек, который сливает эти данные", – заявил он.

Бакытжан Базарбек также попросил Генеральную прокуратуру проверить банки второго уровня и ответственных лиц министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Ранее казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества.