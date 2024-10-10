В области Жетісу прошел антинаркотический рейд

50 волонтеров и 5 спортсменов, совместно с МПС УП города Талдыкорган, представителями НПО "Кос канат", военной полиции, Нацгвардии и прокуратуры области приняли участие в акции "Нашақорлыққа жол жоқ!" по закрашиванию граффити и надписей.

Цель мероприятия – это недопущение распространения наркотиков, в особенности их синтетических видов представляющих особую угрозу подрастающему поколению и молодежи региона в целом. В том числе уберечь молодежь от вовлечения в наркобизнес.

Ведется активная работа по реализации Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2023-2025 годы разработанного по указанию Главы государства.

Так, за 9 месяцев текущего года на территории области Жетісу зарегистрировано 124 наркоправонарушения (-12,7%, в 2023 г. –142), связанных с незаконным оборотом наркотиков, из них 57 наркопреступлений (-1,8%, в 2023 г. – 56), из которых:

26 фактов сбыта (в 2023г.-26) ст. 297 ч.1-3 УК РК;

12 фактов хранения в особо крупном размере (-20%, в 2023г.–15) ст. 296 ч.4 УК РК;

5 фактов незаконной рекламы (на 4 больше, чем в 2023г.–1) ст. 299-1 УК РК.

2 факта контрабанды (в 2023г.–0) ст. 286 ч.1 УК;

11 фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений (-8,3%, в 2023г.–12) ст. 300 ч.1 УК РК;

1 факт нарушения правил обращения с наркотическими средствами (в 2023г.–1) ст. 303 ч.1 УК РК.

Фото: управление по противодействию наркотиков ДП области Жетісу

За указанный период допущено снижение регистрации наркопроступков на — 22,1%, всего выявлено 67 фактов (-22,1%, в 2023г.-86), из которых:

3 факта (-81,3%, в 2023г.-16) по ст. 296 ч.1 УК;

53 факта (+3,9%, в 2023г.-51) по ст. 296 ч.2 УК;

11 фактов (-42,1%, в 2023г.-19) по ст. 296 ч.3 УК.

Вместе с тем, общее количество наркоправонарушений в сравнении аналогичным периодом прошлого года, снизилось на -12,7%, из которых:

по ст. 296 ч.4 УК РК на 3 факта;

по ст. 300 УК РК на 1 факт;

по ст. 296 ч.1 УК РК на 12 фактов;

по ст. 296 ч.3 УК РК на 8 фактов.

В текущем году значительно увеличилось количество изъятых наркотиков. Так, за указанный период из незаконного оборота изъято 418 кг. 934,38 грамм различных видов наркотических средств, что на 237,2 кг. больше, чем в 2023 году (244 кг. 652,97 гр.), из них:

"марихуана" – 37 кг. 363,19 гр. (-73,9%, в 2023г.-142 кг.999,15 гр.);

"гашиш" – 4 кг. 737,93 гр. (-53,4%, в 2023г.- 10 кг.176,62 гр.);

"синтетика" – 58 кг. 608,07 гр. (на 56,1 кг. больше, чем в 2023г.- 2 кг. 449,78 гр.);

"растение рода конопля" – 381 кг. 225,19 гр. (на 292,2 кг. больше, чем в 2023г.- 89 кг. 027,42 гр.).

Фото: управление по противодействию наркотиков ДП области Жетісу

В суд направлено 77 уголовных дела связанных с незаконным оборотом наркотиков, задержано 61 граждан.

На учете в мед. учреждениях состоит 228 человек (мужчин – 205, женщин – 23), из них 41 в возрасте от 18 до 29 лет. Каннабисная группа – 125, опиоидная – 53, синтетика – 43, иные – 7.

На блокировку посредством системы "Кибернадзор" в МВД направлено 86 наркосайтов с содержанием противоправного контента, связанные с рекламой, продажей наркотических средств в "Telegram".

Также в рамках Комплексного плана разработана программа, которая позволяет автоматизировать выявление фактов распространения наркотиков через социальные сети и закрытые сайты. В этих целях создан Telegram-канал который позволит проводить мониторинг наркоситуации в регионе, а также своевременно и оперативно блокировать их посредством системы "Кибернадзор".

Информация направлена во все государственные органы области Жетісу.

С начала года за незаконный оборот синтетики задержано 21 граждан, в возрасте от 20 до 34 лет, среди них 11 "закладчиков", ликвидирована одна нарколаборатория. Всего у подозреваемых изъято 58,6 кг. синтетики, что на 56,1 кг. больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

В апреле текущего года сотрудниками УПН ДП в результате проведения комплекса негласных следственных действий на территории Илийского района Алматинской области, выявлена крупная нарколаборатория по производству синтетических наркотиков, "продукция" которой реализовывалась через Интернет на территории города Алматы, Алматинской области и области Жетісу. Изъято свыше 50 кг. синтетики, более 300 литров прекурсоров, в том числе лабораторное оборудование. По данному факту задержана 22-летняя жительница города Алматы.

Фото: управление по противодействию наркотиков ДП области Жетісу

По линии профилактики наркомании

В рамках Комплексного плана сотрудниками УПН совместно с УМПС ДП области Жетісу, во взаимодействии с заинтересованными государственными органами, НПО, молодежного крыла партии "Аманат", с привлечением волонтеров, при активной поддержке акимата области проведено 703 различных профилактических мероприятия (акций, лекций, встреч, конкурсов, спортивных мероприятий, и т.д.), целью которых является доведение до молодого подрастающего поколения пагубного влияния употребления наркотиков, а также правовая ответственность за участие в их незаконном обороте.

Информационное сопровождение антинаркотической деятельности осуществляется посредством размещения информации через СМИ и популярные интернет-ресурсы.

С начала года опубликовано 495 информационных материала.