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3,8 млн детей прошли медицинские скрининги в Казахстане

Ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 10:49 Фото: pixabay
В Казахстане с января по сентябрь профилактические осмотры прошли 3,8 млн детей в возрасте до 18 лет, при этом каждый ребенок охвачен медицинским наблюдением, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Министерстве здравоохранения, с момента рождения ребенка и до достижения им шестилетнего возраста проводится четыре вида скринингов. Это неонатальный, направленный на выявление у новорожденного фенилкетонурии и врожденного гипотериоза, аудиологический – для определения нарушений слуха, офтальмологический – на выявление ретинопатии недоношенных, а также психофизический скрининг.

"Министерство прилагает усилия для повышения качества скринингов, оснащенности необходимым оборудованием для их проведения и осуществляет контроль за своевременностью этих обследований", – рассказала директор департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Магрипа Ембергенова на брифинге в СЦК.

Ранее карагандинские врачи восстановили лицо и нос ребенку, попавшему в ДТП.

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