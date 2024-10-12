3,8 млн детей прошли медицинские скрининги в Казахстане

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В Казахстане с января по сентябрь профилактические осмотры прошли 3,8 млн детей в возрасте до 18 лет, при этом каждый ребенок охвачен медицинским наблюдением, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Министерстве здравоохранения, с момента рождения ребенка и до достижения им шестилетнего возраста проводится четыре вида скринингов. Это неонатальный, направленный на выявление у новорожденного фенилкетонурии и врожденного гипотериоза, аудиологический – для определения нарушений слуха, офтальмологический – на выявление ретинопатии недоношенных, а также психофизический скрининг. "Министерство прилагает усилия для повышения качества скринингов, оснащенности необходимым оборудованием для их проведения и осуществляет контроль за своевременностью этих обследований", – рассказала директор департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Магрипа Ембергенова на брифинге в СЦК. Ранее карагандинские врачи восстановили лицо и нос ребенку, попавшему в ДТП. Читайте также В Астане выпал первый снег В Казахстане откроют движение на некоторых дорогах в связи с улучшением погоды В каком регионе Казахстана больше всего курящих

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