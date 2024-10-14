Костанайские спасатели продолжают озеленять территорию гарнизона

Спасатели не только стоят на страже безопасности, но и активно участвуют в озеленении родного региона. В рамках акции "Таза Қазақстан" спасатели всей Костанайской области каждую субботу собираются для посадки деревьев на территории гарнизона, сообщает Zakon.kz.

Как поясняют спасатели в своем Telegtam-канале, эта традиция стала важной частью работы спасателей всей страны. Молодые хвойные деревья, высаживаемые в ходе акции, не только придают территории свежий вид, но и помогают в борьбе с изменением климата.

Благодаря регулярной и слаженной работе, спасатели создают уютные зеленые зоны, которые со временем превратятся в настоящие рощи.