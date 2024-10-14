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Законодательство РК

Казахстанским детям "разрешили" пропускать школу без справки

Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 14:54 Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения Казахстана выступило с важными разъяснениями для родителей. Ведомство опровергло слухи из социальных сетей о справках для школьников, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, в Казнете распространяют видео, согласно которому детям при болезни до пяти дней справку в учреждение образования предоставлять не нужно. Автор утверждает, что якобы такая практика применяется во время подъема заболеваемостью ОРВИ и действует до особого распоряжения.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения решили прояснить ситуацию.

Как отмечено в публикации издания Stopfake.kz, эта информация неприемлема на территории Казахстана.

Специалисты подчеркивают, что на сегодняшний день, согласно санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям образования и домам ребенка", если дети отсутствуют три дня и более, принимаются в ДО при наличии справки от врача о состоянии здоровья.

Обучающиеся и воспитанники, перенесшие отдельные острые заболевания, подлежат наблюдению и оздоровлению.

"Продолжительность пропуска по уважительной причине определяется внутренним распорядком организации образования (школой). Призываем всех граждан доверять достоверной информации из официальных источников".Пресс-служба Минздрава РК

Кроме того, аналитики уточнили, что распространяемое видео – это кадр из новостного сюжета, который вышел на белорусском канале ОНТ 6 сентября 2024 года.

Ранее в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") решили внести важные пояснения о рассылке про питание школьников.

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