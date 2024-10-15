Множество стихийных свалок ликвидировали в Караганде

В Абайском районе продолжается борьба со стихийными свалками. Благодаря космомониторингу выявлено 68 несанкционированных мест размещения отходов. На сегодня в работе остаются шесть свалок, их тоже уберут.

Еженедельно в акции "Таза Қазақстан" в Абайском районе участвуют более 80 коллективов. Привлечено 22 единицы спецтехники. Вывезено более 4,5 тыс. тонн отходов на полигоны ТБО.

"С начала акции убраны парки и скверы площадью 89 637 кв. м, отремонтировано 15 историко-культурных памятников. Высажено 6514 саженцев деревьев и 77 кустарников, охвачено уборкой 25 водных объектов общей территорией 12 190 кв. м", – сообщает пресс-служба Абайского района.

Фото: акимат Карагандинской области

Улучшаются условия для сбора отходов населением. В Абае и Топаре обустроена 21 контейнерная площадка, установлено 604 новых контейнера.



Для улучшения экологической ситуации в районе началось строительство полигона для твердых бытовых отходов. В настоящее время подрядчик разрабатывает котлован, уплотняет грунт, прокладывает водопроводные сети, занимается установкой ограждения.

Фото: акимат Карагандинской области

За соблюдением правил благоустройства продолжают следить полицейские.

Кроме того, за 2024 год вывезено 35 тыс. куб. м несанкционированных свалок по Шахтинскому региону.

Ликвидировано 10 свалок, которые не расчищались на протяжении долгих лет.

25-й квартал, место бывшего садика по ул. Тургенева, пересечение улиц Дзержинского и Жданова, участок между ул. Абая и ул. Чапаева;

район УПК по ул. Белинского;

район бывшего детского сада "Орленок";

вокруг ОШ им. С. Асфендиярова.

Фото: акимат Карагандинской области

Ранее выполненные работы за 2023 год: вывезено 15 тыс. куб. м несанкционированных свалок. Ликвидировано пять свалок:

ул. Молодежная (между гаражами и теплотрассами);

1-й квартал, район бывшей детской больницы по ул. Донская;

27-й квартал, район бывшей милиции;

ул. Панфилова, район гаражей.

Итого за 2023-2024 годы вывезено 50 тыс. куб. м несанкционированных свалок (15 свалок многолетней давности).