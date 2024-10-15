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С начала отопительного сезона в Казахстане жертвами пожаров стали 17 человек

Возгорание, огонь, пожарная служба, пожарные, пожарный, пожар, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 13:48 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Комитета противопожарной службы Канат Доспаев на брифинге в СЦК рассказал, в каких регионах наблюдается рост числа пожаров, сообщает Zakon.kz.

Доспаев отмечает, что ежегодно в стране регистрируется более 10 тыс. пожаров, жертвами которых становятся сотни человек.

"Пожары в основном происходят в частном секторе. С 1 октября начался отопительный сезон, но уже на сегодня в жилом секторе зарегистрировано более 100 пожаров, в которых погибли 17 человек, 13 человек получили травмы различной степени тяжести. С начала года зарегистрировано 8 тыс. пожаров, в которых погибли 213 человек, травмы получили 213 человек. При этом в нетрезвом состоянии находились 64 человека", – пояснил он.

Рост числа пожаров фиксируется в Астане, Алматы, Шымкенте, а также в Алматинской и Мангистауской областях.

11 октября 2024 года акмолинские пожарные предотвратили взрыв и эвакуировали людей во время пожара.

14 октября двое мужчин получили сильные ожоги во время тушения пожара в Степногорске.

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