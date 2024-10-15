Жители ЗКО получили срок за распространение интимных фото
По информации прокуратуры Западно-Казахстанской области, "секстинг" (переписка сексуального характера) – распространена в современном мире. Так что стать фигурантом уголовного дела можно и в безобидной личной переписке.
Так, к примеру, гражданка "Н" на почве ревности распространила интим фото супруга посредством мобильного мессенджера "WhatsApp".
С учетом настойчивой позиции государственного обвинителя прокуратуры Уральска вина подсудимой полностью доказана.
Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы (ст. 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите).
Аналогично гражданин "И" осужден на 3 года лишения свободы за распространение приватной фотографии супруги.
Прокуратура Западно-Казахстанской области призывает всех граждан и юридических лиц соблюдать закон и уважать права и достоинство других людей.
В ведомстве напомнили, что распространение материалов частной жизни без согласия может не только нанести серьезный моральный вред, но и повлечь за собой уголовную ответственность на срок до 6-ти лет лишения свободы.
Ранее в Межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента 15 октября
рассмотрено дело по обвинению главного бухгалтера средней школы №126
"Айнатас".