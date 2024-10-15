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Законодательство РК

Жители ЗКО получили срок за распространение интимных фото

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 03:40 Фото: Zakon.kz
В последние годы проблема распространения материалов, касающихся частной жизни, фото и видео без согласия их владельцев стала одной из наиболее острых проблем в области защиты личной информации и прав человека, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры Западно-Казахстанской области, "секстинг" (переписка сексуального характера) – распространена в современном мире. Так что стать фигурантом уголовного дела можно и в безобидной личной переписке.

Так, к примеру, гражданка "Н" на почве ревности распространила интим фото супруга посредством мобильного мессенджера "WhatsApp".

С учетом настойчивой позиции государственного обвинителя прокуратуры Уральска вина подсудимой полностью доказана.

Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы (ст. 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите).

Аналогично гражданин "И" осужден на 3 года лишения свободы за распространение приватной фотографии супруги.

Прокуратура Западно-Казахстанской области призывает всех граждан и юридических лиц соблюдать закон и уважать права и достоинство других людей.

В ведомстве напомнили, что распространение материалов частной жизни без согласия может не только нанести серьезный моральный вред, но и повлечь за собой уголовную ответственность на срок до 6-ти лет лишения свободы.

Ранее в Межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента 15 октября рассмотрено дело по обвинению главного бухгалтера средней школы №126 "Айнатас".

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