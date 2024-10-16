Прокурор Жамбылской области негативно оценил работу спецподразделений по борьбе с наркотиками

Несмотря на снижение уровня наркопреступлений на 15%, деятельность подразделений, занимающихся выявлением и пресечением нарколабороторий и преступных групп, можно оценивать негативно", – отметил Нургалым Абдиров на межведомственном совещании в Департаменте полиции.

В совещании участвовали все специализированные следственные и оперативные подразделения правоохранительных органов.

В связи с этим определены дополнительные меры для повышения результативности работы, включая создание межведомственных групп, которые будут заниматься финансовыми расследованиями и привлекать специальных экспертов для улучшения тактики выявления и раскрытия преступлений.

В борьбе с наркопреступлениями акцент сделан на соблюдение конституционных прав граждан и эффективности оперативно-следственных действий правоохранительных органов.

Прокурор области также подчеркнул важность предотвращения провокаций и превышения полномочий при выявлении наркопреступлений.

В отношении сотрудников полиции, незаконно вовлекших семерых граждан в уголовное преследование, проводятся досудебные расследования по фактам провокации преступлений и превышения должностных полномочий.

В текущем году состоялся обвинительный приговор в отношении двух сотрудников межрайонного отдела по борьбе с наркотиками "Дельта-Долина" (не вступил в законную силу), к дисциплинарной ответственности привлечены 34 сотрудника.

Для предотвращения подобных нарушений действует совместный межведомственный план с четкими мерами и зонами ответственности.

Прокуратура продолжает активно работать в данном направлении.