Как в зимней сказке: красоту БАО показал алматинец

Большое Алматинское озеро, окунувшееся в зимнюю сказку, засняли на видео посетители, сообщает Zakon.kz.

Алматинские вершины будто рано прощаются с золотой осенью и стоят у порога белоснежней зимы. Алматинец, гид Эрик Туркебаев поделился в соцсетях с видео, снятое на дрон. Оно показывает насколько сейчас прекрасно БАО. Автор поста признался, что сумел побывать в волшебной зимней сказке.

"Бывают в нашей жизни такие моменты, которые происходят нечасто, но когда они таки случаются – мы целиком и полностью оказываемся в плену их очарования. Потому как они случаются нечасто, мы учимся по-настоящему ценить, наслаждаться ими. Если говорить конкретно о нас с вами, друзья, то нам поистине повезло воочию наблюдать прелести каждого из четырех сезонов года. Сейчас наступило время зимы, для кого-то холодной и мрачной, а для кого-то волшебной. И сегодня нам действительно повезло увидеть волшебство зимы во всей ее красе, и надеюсь, эта зима подарит нам множество чудесных моментов; моментов искренней радости, искреннего детского восторга, когда от счастья захватывает дух", – поделился мыслями организатор Эрик Туркебаев.

Комментаторы признаются, что в видео прекрасно все.

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