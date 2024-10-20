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Село осталось без воды из-за аварии в Павлодарской области

Село осталось без воды из-за аварии в Павлодарской области, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 18:15 Фото: акимат Павлодарской области
Аким Павлодарской области Асайын Байханов 20 октября сообщил о сложившейся ситуации в селе Аккулы, где из-за аварий на электросетях возникли перебои с водоснабжением, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале он отметил, что в течение четырех дней специалисты восстанавливали работу системы, на данный момент запущены все скважины.

"Ведется наполнение резервуаров, но это требует времени с учетом увеличения объема разбора воды. По моему поручению в село прибыла дополнительная техника для организации подвоза воды", – написал аким.

Байханов поручил установить автономный генератор в течение трех дней и начать бурение дополнительных скважин для увеличения дебета воды. Также в следующем году начнется строительство новой ветки водопровода от реки Иртыш.

Ранее хорошую новость для сельчан, связанную с водоснабжением, озвучили в правительстве

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