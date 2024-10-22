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Алматинские пенсионеры поддержали экоакцию "Жарқын күз"

Поддержали экоакцию &quot;Жарқын күз&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 14:47 Фото: акимат города Алматы
В Алматы сотрудники и получатели услуг Центра активного долголетия поддержали осеннюю кампанию "Жарқын күз", которая проходит в рамках городской инициативы "Алматы – наш общий дом" и республиканской программы "Таза Қазақстан".

В рамках кампании прошел спортивный плоггинг "Порядок – дело общее". Сотрудники и получатели услуг Центра активного долголетия совместили скандинавскую ходьбу с уборкой мусора в парках и скверах города.

Пожилые алматинцы поблагодарили городские власти за продолжение кампании "Алматы – наш общий дом" и призвали молодое поколение беречь любимый город, ухаживать за территорией своих домов.

"Порядок в городе нужен всем, и дело это общее", – говорят пенсионеры.

Стоит отметить, что ко Дню Республики во всех отделениях Центров активного долголетия пройдут праздничные концерты.

Поддержали экоакцию Жарқын күз, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 14:47

Фото: акимат города Алматы

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