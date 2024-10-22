Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Порядок - дело общее: алматинские пенсионеры совместили скандинавскую ходьбу с уборкой мусор

Поддержали экоакцию &quot;Жарқын күз&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 16:21 Фото: акимат города Алматы
В Алматы сотрудники и получатели услуг Центра активного долголетия поддержали осеннюю кампанию "Жарқын күз", которая проходит в рамках городской инициативы "Алматы – наш общий дом" и республиканской программы "Таза Қазақстан".

В рамках кампании прошел спортивный плоггинг "Порядок – дело общее". Сотрудники и получатели услуг Центра активного долголетия совместили скандинавскую ходьбу с уборкой мусора в парках и скверах города.

Пожилые алматинцы поблагодарили городские власти за продолжение кампании "Алматы – наш общий дом" и призвали молодое поколение беречь любимый город, ухаживать за территорией своих домов.

"Порядок в городе нужен всем, и дело это общее", – говорят пенсионеры.

Стоит отметить, что ко Дню Республики во всех отделениях Центров активного долголетия пройдут праздничные концерты.

Поддержали экоакцию Жарқын күз, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 16:21

Фото: акимат города Алматы

Читайте также

Автоцон, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов Алматы, регистрация автотранспорта, госномер авто, номер машины
График работы дежурных спецЦОНов меняется в Казахстане
Жилье, аренда, цены, закон
Что хотят сделать с серым рынком арендного жилья в Казахстане
Наградил слесаря, спасшего семью от гибели
Аким Шымкента наградил слесаря, спасшего семью от гибели
Айсулу Омарова
Алматы 2024 год Благоустройство Пенсионный возраст акция "Таза Қазақстан"
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила 6-летие без мамы
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила шестилетие без мамы
Снег ожидается в Астане, ливни – в Алматы и Шымкенте
Снег ожидается в Астане, ливни – в Алматы и Шымкенте
Нурасыл Болат, депутат, суд
Суд над сыном Турлыханова: Служба пробации просит лишить его свободы
Трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков актрисы
Трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков матери в День отца
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: