Порядок - дело общее: алматинские пенсионеры совместили скандинавскую ходьбу с уборкой мусор

В Алматы сотрудники и получатели услуг Центра активного долголетия поддержали осеннюю кампанию "Жарқын күз", которая проходит в рамках городской инициативы "Алматы – наш общий дом" и республиканской программы "Таза Қазақстан".

В рамках кампании прошел спортивный плоггинг "Порядок – дело общее". Сотрудники и получатели услуг Центра активного долголетия совместили скандинавскую ходьбу с уборкой мусора в парках и скверах города.

Пожилые алматинцы поблагодарили городские власти за продолжение кампании "Алматы – наш общий дом" и призвали молодое поколение беречь любимый город, ухаживать за территорией своих домов.

"Порядок в городе нужен всем, и дело это общее", – говорят пенсионеры.

Стоит отметить, что ко Дню Республики во всех отделениях Центров активного долголетия пройдут праздничные концерты.