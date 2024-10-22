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400 школьников Астаны спели песню "Атамекен"

1 сентября, первое сентября, День знаний, начало учебного года, первоклассники, первый класс, школьники младших классов, ученики, младшие классы, 1 класс, школьная линейка, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 03:33 Фото: Zakon.kz
Учащиеся столичной школы-лицея №50 исполнили песню Ескендира Хасангалиева "Атамекен", сообщает Zakon.kz.

К эстафете среди школ "Туған елім – Қазақстаным" они готовились две недели, работая над интонацией и прислушиваясь друг к другу. Об этом передает телеканал Astana TV.

Песня, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 03:33

Фото: astanatv.kz

В состав хора вошли 205 учеников четвертых и 195 учащихся восьмых классов. Среди школьных активистов были замечены брат и сестра Абдурахим и Хадиджа.

"Мимо такой патриотической эстафеты не могли пройти", – сказали они.

22 октября Касым-Жомарт Токаев посетил праздничный концерт "Қастерлі Отан – Қазақстан", посвященный Дню Республики.

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