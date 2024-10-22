400 школьников Астаны спели песню "Атамекен"

Учащиеся столичной школы-лицея №50 исполнили песню Ескендира Хасангалиева "Атамекен", сообщает Zakon.kz.

К эстафете среди школ "Туған елім – Қазақстаным" они готовились две недели, работая над интонацией и прислушиваясь друг к другу. Об этом передает телеканал Astana TV.

Фото: astanatv.kz

В состав хора вошли 205 учеников четвертых и 195 учащихся восьмых классов. Среди школьных активистов были замечены брат и сестра Абдурахим и Хадиджа.

"Мимо такой патриотической эстафеты не могли пройти", – сказали они.

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