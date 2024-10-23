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Объем финансирования АПК хотят довести до 700 млрд тенге в 2025 году

Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 09:34 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства 23 октября 2024 года поделился хорошей новостью для аграриев, сообщает Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что в текущем году объем льготного финансирования агропромышленного комплекса (АПК) доведен до рекордных 580 млрд тенге.

"Эти средства направлены аграриям на прямое кредитование, удешевление процентной ставки и форвардный закуп. Объем финансирования в следующем году планируем довести до 700 млрд тенге. На лизинг сельскохозяйственной техники в текущем годы было привлечено 120 млрд тенге. В следующем году в планах эту цифру довести до 200 млрд тенге. Также аграрии обеспечены семенным материалом, достаточным объемом льготного топлива и удобрений", – пояснил Олжас Бектенов.

Прокомментировал премьер и высокую урожайность текущего года.

"Теперь наша главная задача – сохранить и реализовать полученный урожай. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей необходимо обеспечить своевременный вывоз зерна с полей, его просушку и засыпку на элеваторы. Все хлебоприемные предприятия должны перейти на бесперебойный режим работы. Важно контролировать надлежащие условия хранения зерновых. Также сотрудники фитосанитарной службы должны осуществлять жесткий контроль за качеством зерна", – резюмировал Олжас Бектенов.

Ранее министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров рассказал, каким образом была достигнута высокая урожайность в 2024 году.

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