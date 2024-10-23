В преддверии Дня Республики Казахстан в Костанайской области открыли новый детский сад

В селе Аулиеколь состоялось открытие нового детского сада "Алтын бесік".

В торжественной церемонии приняли участие аким Костанайской области Кумар Аксакалов и управляющий директор фонда "Халық" Нариман Абильшаиков.

Расположенный в районном центре новый детский сад стал настоящим подарком для маленьких жителей и их родителей района. Строительство этого современного образовательного учреждения стало возможным благодаря поддержке благотворительного фонда "Халық", выделившего 1,3 млрд тенге на возведение здания и 57 млн тенге на его оснащение. Дополнительное финансирование для благоустройства территории в размере 500 млн тенге было выделено из областного бюджета.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

"Сегодня мы открываем не просто детский сад, а целый мир для наших детей. Это инвестиции в будущее нашей страны. Уверен, что в стенах "Алтын бесік" вырастут умные, талантливые и счастливые дети", — отметил Кумар Аксакалов.

Новое трехэтажное здание площадью 4 тыс. 202 квадратных метра рассчитано на 280 воспитанников в возрасте от 1 года до 5 лет. В детском саду созданы все условия для гармоничного развития детей: просторные игровые и спальные комнаты, музыкальный и спортивный залы, медицинский кабинет, а также кабинеты для дополнительных занятий. Двенадцать групп комплектуются с учетом возрастных особенностей детей. Обучение ведется на казахском и русском языках.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

"Я очень рада, что у моих детей теперь есть такое замечательное место для игр и обучения. Спасибо всем, кто приложил усилия для создания этого детского сада", — поделилась своими впечатлениями многодетная мама Ырысты Жансугурова.

Территория детского сада благоустроена и оборудована современными детскими и спортивными площадками. Здание оснащено системой видеонаблюдения и пожарной сигнализацией, что гарантирует безопасность маленьких воспитанников.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Открытие детского сада "Алтын бесік" не только решило проблему дефицита мест в дошкольных учреждениях, но и стало новым шагом в развитии системы дошкольного образования региона.