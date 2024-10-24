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Условия поставки казахстанских авто в Афганистан озвучили в Минпромышленности

Покупка машины, автомобиль, оформление машины, автокредитование , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 13:26 Фото: freepik
Вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков на брифинге в СЦК 24 октября 2024 года подробнее рассказал о возможности экспорта продукции казахстанского автопрома в Афганистан, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, выгодны ли Казахстану поставки авто в Афганистан.

"На сегодняшний день проводятся переговоры и возможности наших производителей поставлять данную продукцию. Этот вопрос надо комплексно прорабатывать – это расчеты тарифов доставки, растаможки и ряд других вопросов, связанных с поставкой и формированием ценообразования. Данный вопрос в работе и в ближайшее время мы, наверное, к какому то итогу подойдем. И сможем сказать, кто и как планирует поставлять", – сказал Олжас Сапарбеков.

23 октября 2024 года заместитель премьер-министр Серик Жумангарин высказался о возможности экспорта в Афганистан автомобилей казахстанского производства.

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