Условия поставки казахстанских авто в Афганистан озвучили в Минпромышленности

Фото: freepik

Вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков на брифинге в СЦК 24 октября 2024 года подробнее рассказал о возможности экспорта продукции казахстанского автопрома в Афганистан, сообщает Zakon.kz.

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