Условия поставки казахстанских авто в Афганистан озвучили в Минпромышленности
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Вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков на брифинге в СЦК 24 октября 2024 года подробнее рассказал о возможности экспорта продукции казахстанского автопрома в Афганистан, сообщает Zakon.kz.
Журналисты поинтересовались, выгодны ли Казахстану поставки авто в Афганистан.
"На сегодняшний день проводятся переговоры и возможности наших производителей поставлять данную продукцию. Этот вопрос надо комплексно прорабатывать – это расчеты тарифов доставки, растаможки и ряд других вопросов, связанных с поставкой и формированием ценообразования. Данный вопрос в работе и в ближайшее время мы, наверное, к какому то итогу подойдем. И сможем сказать, кто и как планирует поставлять", – сказал Олжас Сапарбеков.
23 октября 2024 года заместитель премьер-министр Серик Жумангарин высказался о возможности экспорта в Афганистан автомобилей казахстанского производства.
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