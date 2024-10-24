В Казахстане стали больше выпускать телевизоров и стиральных машин

Вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков на брифинге в СЦК 24 октября 2024 года доложил о росте доли обрабатывающего сектора в структуре промышленности Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Олжас Сапарбеков отметил, что за последние годы в обрабатывающей промышленности наблюдается положительная динамика производства.

"В структуре промышленности доля обрабатывающего сектора составила 47,4%. По итогам 2023 года объем производства вырос на 4% и достиг 22 трлн тенге. С начала года производство увеличилось на 4,8%", – отметил он.

Рост производства обеспечен за счет:

мебельной промышленности – на 17,9%;

химической промышленности – на 9,5%,

металлургии – на 8,3%;

машиностроения – на 4,2%.

В частности, по его данным, в машиностроении увеличен выпуск бытовой техники в два раза – 170 тыс. штук. Это кухонные плиты, пылесосы, телевизоры, печи, стиральные машины, кухонные вытяжки и другие предметы быта. До конца года планируется выпустить до 300 тыс. штук.

"По итогам восьми месяцев текущего года вклад обрабатывающей промышленности в ВВП страны составил 12,7%, или 8,6 трлн тенге. Показатели внешней торговли, экспорт-импорт обработанных товаров за этот период также демонстрируют положительные изменения. Экспорт товаров обрабатывающей промышленности вырос на 6,4% и составил 17,8 млрд долларов. Основными товарами, направленными на экспорт, являются: промышленные насосы, кабельная продукция, прицепы и полуприцепы, арматура", – сообщил вице-министр.

По импорту товаров, наоборот, наблюдается снижение на 7,2%.

24 мая во время парламентских слушаний Канат Шарлапаев заявил, что Казахстан поэтапно переходит на более сложный уровень сборки автомобилей. Тогда же он сообщил, что с 1 января 2026 года техоперации по сварке и окраске будут освоены в каждом производимом бренде автомобилей на территории Казахстана. А к 2027 году методом мелкоузловой сборки планируется выпустить порядка 200 тыс. автомобилей.