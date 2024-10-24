Аким ВКО наградил учителей, врачей, производственных работников и госслужащих в преддверии праздника

Сегодня в преддверии национального праздника – Дня Республики, глава региона вручил награды представителям различных отраслей и сфер, которые продемонстрировали высокий профессионализм и ответственное отношение к работе.

Это учителя и врачи, производственные работники и госслужащие, бизнесмены и меценаты, представители творческой интеллигенции и соцработники. Каждый из них добился особенных успехов на своем поприще и не собирается останавливаться на достигнутом. В число награжденных также попали ветераны спорта, представители разных конфессий.

Звание почетного гражданина Восточно-Казахстанской области заслуженно получил Борис Щербаков – известный далеко за пределами региона ученый-орнитолог и автор множества научных исследований, а также художественных произведений, посвященных ВКО. Он также известен изучением творчества великого поэта и мыслителя казахской степи – Абая Кунанбаева.

Фото: пресс-центр ВКО

Среди награжденных – врач лучевой диагностики Катон-Карагайской районной больницы Валентина Шершнева, которая не просто много лет останется верна клятве Гиппократа, но и является наставником для молодых специалистов, помогая им освоиться в профессии и лучше понимать пациентов.

Порой, в реализации больших проектов мы забываем о том, что за их успехом стоят в первую очередь люди, которые своим ежедневным кропотливым трудом вносят огромный вклад в развитие региона. Один из таких – машинист автогрейдера ТОО "ОблШыгысЖол" Есмухамбет Уябаев. Благодаря таким, как он, построен самый длинный мост в стране через Бухтарминское водохранилище, растет количество отремонтированных в области дорог. Невзирая на погоду и другие условия, он делает все, чтобы областные трассы были лучше и безопаснее для водителей.

Фото: пресс-центр ВКО

Золотую медаль "Бiрлiк" от АНК получил заместитель председателя совета аксакалов Ассамблеи народа Казахстана ВКО Алдияр Аубакиров. Своим примером он показывает, что возраст – не помеха для активности и нужно стремиться передать свой опыт и знания молодому поколению.

Одним из тех, кто получил награду, стал заместитель директора по организации летной работы Даниил Гарин – человек, принимавший непосредственное участие в самых сложных вылетах на тушение пожаров и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, грамотный координатор и уверенный специалист, Даниил Федотович настоящий ас своего дела. Благодаря его знаниям и опыту, вылеты на вертолетах проходят без сучка и задоринки и нашим спасателям удается успешно справляться с практически любыми ситуациями, будь то эвакуация людей, доставка медиков санавиации в самый отдаленный район области, тушение пожаров или ликвидация других ЧС.

Фото: пресс-центр ВКО

Как отметил аким области, важно всегда помнить о том, что человеческий капитал имеет первостепенное значение для развития любой сферы и отрасли. Потому что без преданных своему делу людей нельзя добиться успеха.