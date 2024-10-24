Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Аким ВКО наградил учителей, врачей, производственных работников и госслужащих в преддверии праздника

Учителей, врачей, производственных работников и госслужащих в преддверии праздника, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 16:06 Фото: пресс-центр ВКО
Сегодня в преддверии национального праздника – Дня Республики, глава региона вручил награды представителям различных отраслей и сфер, которые продемонстрировали высокий профессионализм и ответственное отношение к работе.

Это учителя и врачи, производственные работники и госслужащие, бизнесмены и меценаты, представители творческой интеллигенции и соцработники. Каждый из них добился особенных успехов на своем поприще и не собирается останавливаться на достигнутом. В число награжденных также попали ветераны спорта, представители разных конфессий.

Звание почетного гражданина Восточно-Казахстанской области заслуженно получил Борис Щербаков – известный далеко за пределами региона ученый-орнитолог и автор множества научных исследований, а также художественных произведений, посвященных ВКО. Он также известен изучением творчества великого поэта и мыслителя казахской степи – Абая Кунанбаева.

Учителей, врачей, производственных работников и госслужащих в преддверии праздника, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 16:06

Фото: пресс-центр ВКО

Среди награжденных – врач лучевой диагностики Катон-Карагайской районной больницы Валентина Шершнева, которая не просто много лет останется верна клятве Гиппократа, но и является наставником для молодых специалистов, помогая им освоиться в профессии и лучше понимать пациентов.

Порой, в реализации больших проектов мы забываем о том, что за их успехом стоят в первую очередь люди, которые своим ежедневным кропотливым трудом вносят огромный вклад в развитие региона. Один из таких – машинист автогрейдера ТОО "ОблШыгысЖол" Есмухамбет Уябаев. Благодаря таким, как он, построен самый длинный мост в стране через Бухтарминское водохранилище, растет количество отремонтированных в области дорог. Невзирая на погоду и другие условия, он делает все, чтобы областные трассы были лучше и безопаснее для водителей.

Учителей, врачей, производственных работников и госслужащих в преддверии праздника, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 16:06

Фото: пресс-центр ВКО

Золотую медаль "Бiрлiк" от АНК получил заместитель председателя совета аксакалов Ассамблеи народа Казахстана ВКО Алдияр Аубакиров. Своим примером он показывает, что возраст – не помеха для активности и нужно стремиться передать свой опыт и знания молодому поколению.

Одним из тех, кто получил награду, стал заместитель директора по организации летной работы Даниил Гарин – человек, принимавший непосредственное участие в самых сложных вылетах на тушение пожаров и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, грамотный координатор и уверенный специалист, Даниил Федотович настоящий ас своего дела. Благодаря его знаниям и опыту, вылеты на вертолетах проходят без сучка и задоринки и нашим спасателям удается успешно справляться с практически любыми ситуациями, будь то эвакуация людей, доставка медиков санавиации в самый отдаленный район области, тушение пожаров или ликвидация других ЧС.

Учителей, врачей, производственных работников и госслужащих в преддверии праздника, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 16:06

Фото: пресс-центр ВКО

Как отметил аким области, важно всегда помнить о том, что человеческий капитал имеет первостепенное значение для развития любой сферы и отрасли. Потому что без преданных своему делу людей нельзя добиться успеха.

Учителей, врачей, производственных работников и госслужащих в преддверии праздника, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 16:06

Фото: пресс-центр ВКО

Читайте также

Бомбоубежище
В Казахстане половина бомбоубежищ не готова принять людей
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента на День Республики
Зал суда, суд, молоток судьи, молоток, судейский молоток, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Финпирамида Chia Tai Pharmaceutical: осуждена еще одна участница, "разбогатевшая" на 180 млн тенге
Айсулу Омарова
Абай Абай Кунанбаев Восточно-Казахстанская область 2024 год Награждения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Сильный снег и туман: в Астане, Алматы и 11 областях объявили штормовое предупреждение
Полицейский спецсигнал, мигалка, полицейская машина, машина полиции
Теракт на авиационном заводе произошел в Анкаре
Казахстан, продукты, цены
Какие продукты могут подорожать в Казахстане из-за ослабления тенге
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: