Жители Костаная возмутились ремонтом дороги, который затянулся на пять лет

Костанайцы выразили возмущение затянувшимся на пять лет ремонтом внутригородской дороги, сообщает Zakon.kz.

По данным местного издания "Наша газета", речь идет о ремонте дороги между жилыми домами по пр. Аль-Фараби, 141/1-6. Причем в этом году, как и в прошлые разы, дорогу ремонтируют без должной подготовки. Предполагается, что на ранее затопленную и высохшую после дождей поверхность будут укладывать холодный асфальт.

"В таком случае после зимы и весенних паводков ее снова размоет", – уверены горожане.

На протяжении пяти лет они периодически обращались в отдел ЖКХ городского акимата. Проводились работы, но делали только частичный ремонт. С их слов, такое положение дел вынудило их обратиться в СМИ.

"Тут целое болото создается, людям не проехать и не пройти. Столько воды и она стоит тут неделями. Даже тротуара нет, а называется проспект Аль-Фараби!" – поделился местный житель Анатолий Чернушка.

Фото: ng.kz

На запрос редакции "Нашей газеты" ответил заместитель руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Алтынбек Кайратулы.

"Работы по асфальтированию данного участка будут включены в план работ на 2025 год и будут выполнены при выделении бюджетных средств", – ответил чиновник.

А вот жителей города Актобе удивили дорожные работы, проводимые во время дождя. Там второй день подряд по ул. Оспанова укладывали второй слой асфальта.