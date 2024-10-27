В одном из районов Костанайской области запустили отводной канал

Новый канал протяженностью 14 километров запустили в Карасуском районе Костанайской области. Он стал важным элементом системы водоотведения, обеспечив защиту населенных пунктов и сельхозугодий от возможных подтоплений в будущем, сообщает Zakon.kz.

Глубина канала составляет 14 метров, а ширина – до 45 метров. Проект, строительство которого началось в 2024 году, был реализован подрядной организацией ТОО "ЕВРО ЖОБА" из средств областного бюджета. Он стал важным шагом в восстановлении района после весеннего паводка.

Фото: пресс-служба акима Костанайской области

Весенние воды объединили озера Тюнтюгур, Койбагар, Алабата и другие водоемы Карасуского района, нанеся значительный ущерб местной инфраструктуре. Под водой оказались не только сельскохозяйственные угодья, но и линии электропередач, дорожная сеть и системы жизнеобеспечения района.

Работы по строительству вели в круглосуточном режиме: на объекте были задействованы 20 экскаваторов, что позволило завершить проект в сжатые сроки. Внимание и интерес к данному проекту проявлялись не только со стороны органов исполнительной власти области и общественности района, но и среди жителей всей области и республики. Запуск канала стал важным событием, которого ожидали многие.

На завершающих этапах работ, когда ковши экскаваторов сделали свои последние взмахи, заместитель акима области Арман Абенов в своей речи подчеркнул важность реализации этого проекта для всей области:

"Запуск этого канала является знаковым событием для региона. Благодаря этому проекту мы не только восстанавливаем инфраструктуру, но и обеспечиваем безопасность наших граждан, улучшая условия для дальнейшего развития сельскохозяйственного сектора. Проект был реализован в кратчайшие сроки благодаря слаженной работе всех участников процесса".

Амбициозность замысла и то, что проект станет ответом на вызов, брошенный природной стихией, подчеркнул учредитель ТОО "ТОО Карасу" Алмат Турсунов. Он отметил, что это не просто техническое решение, а общая победа над стихией, вклад в будущее Карасу.

"Отводной канал – символ силы духа карасулян. Мы вместе справились с этим вызовом, и теперь можем с уверенностью смотреть в будущее", – сказал он.

Аким Карасуского района Кайрат Оспанов в свою очередь поблагодарил руководство области за поддержку и обеспечение своевременного финансирования проекта. Он также выразил благодарность всем участникам, принявшим активное участие в реализации столь важного для района начинания:

"Этот проект не состоялся бы без вовлеченности и согласованных действий на всех уровнях. Я выражаю искреннюю признательность руководству области и всем тем, кто приложил усилия для завершения строительства в такие короткие сроки".

На этой торжественной ноте произошел решающий взмах ковша экскаватора произошел и спустя два часа сильные, но контролируемые потоки воды достигли самой сложной и высокой точки канала, подтвердив успех проекта.

Спустя сутки после запуска канала наблюдается значительное снижение уровня воды.