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Умерла 49-летняя поэтесса Курманай Бахтияровна

Умерла 49-летняя поэтесса Курманай Бахтияровна, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 14:11 Фото: Instagram/kurmanai_bakhtiarkyzy
На 50-м году жизни скончалась известная казахстанская поэтесса, певица, композитор, автор песен, ведущая и тамада Курманай Бахтияровна, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 октября 2024 года стало известно из ее страницы в Instagram

"Мама вернулась к Господу... Спасибо вам за любовь к моей маме", – написали дети.

Подписчики выразили соболезнования семье и родным Курманай Бахтияровны.

К ним присоединилась мама Кайрата Нуртаса. По словам Гульзиры Айдарбековой, ей до сих пор не верится в произошедшее. Продюсер рассказала, что не так давно созванивалась с поэтессой, и она посвятила ей стихотворение.

Также соболезнования выразила Алтынай Жорабаева, которая сегодня отмечает 46-летие. Певица показала переписку с Курманай, которая состоялась 14 октября.

Отметим, в мае текущего года Курманай Бахтияровна отмечала 49-летие.

В марте 2024 года скончался известный казахстанский писатель Медеу Сарсеке. Ему было 88 лет.

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