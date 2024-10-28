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Законодательство РК

Умерший казахстанец подарил жизнь четырем людям

Операционная, операция, медицинские инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 16:52 Фото: primeminister.kz
Накануне Дня Республики, 23 октября в Восточно-Казахстанской областной больнице провели успешную трансплантацию органов четырем пациентам от посмертного донора, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства здравоохранения РК, после констатации смерти мозга родственники 39-летнего мужчины дали согласие и пожертвовали его органы четырем людям. В ходе мультиорганного забора были изъяты сердце, легкие и две почки.

"Мужчине 1977 года рождения было пересажено сердце, женщине 1962 года рождения – легкие, ребенку 2015 года рождения – почка, а женщине 1966 года – другая почка, таким образом, спасены жизни четырех граждан страны", – сообщили в министерстве.

В 2023 году в Казахстане было зарегистрировано семь посмертных доноров, что позволило пересадить 19 органов. На 25 октября 2024 года количество посмертных доноров составило шесть, что дало возможность пересадить 23 органов.

На октябрь 2024 года в листе ожидания Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Министерства здравоохранения находятся 4080 пациентов, нуждающихся в трансплантации почки, печени, сердца и комплексе "сердце-легкое".

"Как подтверждает мировой опыт, посмертное донорство – самый перспективный метод развития трансплантологии. Следует отметить, для пациентов, ожидающих легкие или сердце, это единственный шанс на спасение", – отметили в Минздраве.

11 октября сообщалось, что 43-летняя жительница Кокшетау стала донором и подарила жизнь пяти казахстанцам.

Ирина Капитанова
Минздрав РК Восточно-Казахстанская область Казахстан 2024 год Донорство
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