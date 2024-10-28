Телевидение и радио отключат по всему Казахстану 30 октября
Фото: unsplash
Сегодня, 28 октября 2024 года, АО "Казтелерадио" обратилось к гражданам с важной информацией, оповестив о том, что через пару дней по всей стране на 14 часов отключат телевидение и радио, сообщает Zakon.kz.
АО "Казтелерадио" напомнило, что ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Цель – обеспечение бесперебойного и качественного телерадиовещания.
"30 октября... с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана. Благодарим вас за понимание и приносим извинения за временные неудобства!", – следует из обращения к казахстанцам.
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