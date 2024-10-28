Телевидение и радио отключат по всему Казахстану 30 октября

Фото: unsplash

Сегодня, 28 октября 2024 года, АО "Казтелерадио" обратилось к гражданам с важной информацией, оповестив о том, что через пару дней по всей стране на 14 часов отключат телевидение и радио, сообщает Zakon.kz.

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