В Жамбылской области усилены требования по пресечению мошенничества

"Несмотря на использование мошенниками современных цифровых технологий, борьба с ними требует комплексного подхода и совместных активных действий", – отметил Нургалым Абдиров на коллегии с участием правоохранительных и уполномоченных органов, а также представителями банков второго уровня.

При снижении мошенничеств на 7,3% (с 684 до 634 случаев) количество интернет-мошенничеств возросло на 30,1% (со 136 до 177 случаев).

Основные способы интернет-мошенничества включают получение доступа к конфиденциальной информации, объявления о предоставлении услуг в интернете, онлайн-покупки поддельных товаров и уведомления от фальшивых банков и мобильных операторов.

Фото: прокуратура Жамбылской области

Важно отметить, что мошенничеству подвержены люди всех возрастов (от 20 до 70 лет), хотя причины могут различаться.

По требованию прокуроров усилена работа сотрудников специализированной группы Cyberpol Департамента полиции с дополнительным оснащением ее современными технологиями и привлечением IT-специалистов, что повысит уровень изобличения преступников.

На коллегии также поставлен вопрос об ответственности руководства полиции районов, где отмечается низкая эффективность мер противодействия мошенничеству.

Прокурор области Нургалым Абдиров призвал представителей субъектов финансового рынка о соблюдении требований Законов "О банках и банковской деятельности" и "О микрофинансовой деятельности".

Законодательство Республики Казахстан содержит положения, которые защищают права заемщиков в случае, если они становятся потерпевшими в уголовных делах.

Фото: прокуратура Жамбылской области

Поэтому прокурор области потребовал своевременного приостановления взыскания задолженности и начисления процентов на время расследования уголовного правонарушения, по которым заемщик признан потерпевшим.

На совещании представителям банков предложено повысить защищенность граждан при выдаче онлайн-кредитов, что поможет минимизировать случаи мошенничества.

К примеру, благодаря отказу местного филиала Евразийского банка от онлайн-кредитования за истекший период т.г. не зарегистрировано ни одного случая такого рода преступлений (в 2023 г. – 4 факта).

Выработаны меры по ускорению процессов, приостанавливающие взыскание задолженности и начисление процентов по банковскому кредиту.

Усложнение методов мошенников и рост киберугроз требуют от нас объединенных усилий для эффективного противодействия, заключил прокурор области.

Фото: прокуратура Жамбылской области

В связи с этим принято решение заключить меморандум о сотрудничестве между правоохранительными органами и банками второго уровня в области борьбы с финансовыми преступлениями.

В настоящее время по инициативе прокуратуры акиматом совместно с заинтересованными структурами начата работа по разработке телеграм-бота для выявления сайтов и контента, связанного с интернет-мошенничеством.

По итогам коллегии всем уполномоченным органам поручено продолжить работу по исполнению межведомственного плана по противодействию мошенничествам.