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Законодательство РК

Генпрокуратура об убийстве Шерзата Болата: В отношении отца никакого уголовного дела нет

Генпрокурор, Казахстан, Талгар , фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 11:08 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Заместитель генпрокурора Галымжан Койгелдиев в кулуарах сената 31 октября 2024 года рассказал детали расследования уголовного дела об убийстве подростка в Талгаре, сообщает Zakon.kz.

Галымжан Койгелдиев напомнил, что 15 октября состоялся брифинг первого заместителя министра внутренних дел и прокурора Алматинской области, в ходе которого они рассказали о ходе расследования данного уголовного дела.

"Касательно убийства в Талгарском районе, следствие также находится на постоянном контроле (Генпрокурора – прим. ред.). Вы знаете, что лица задержаны, предъявлен ряд обвинений. Буквально одно могу сказать то, что в отношении отца никакого уголовного дела нет. Касательно поджога также расследуется дело, назначены экспертизы. Работа ведется", – добавил он.

28 октября 2024 года сообщалась, что в Министерстве внутренних дел РК рассказали, по каким статьям ведется досудебное расследование по факту убийства 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре.

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