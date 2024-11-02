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Более 700 лифтов в Караганде отработали свой срок и требуют замену

Караганда, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 08:08 Фото: astanatv.kz
В областном центре Карагандинской области свыше 700 лифтов уже отработали свой нормативный срок в 25 лет и нуждаются в замене, сообщает Zakon.kz.

Такие цифры корреспонденту телеканала "Астана" привели в отделе жилищной инспекции Караганды.

"Еще более 100 и вовсе опасно эксплуатировать", – говорится в сюжете.

Но "механические пенсионеры" продолжают оставаться в строю, обслуживая карагандинцев и гостей города. Специалисты лифтовых компаний предупреждают об опасности для жизни. Однако остановить подъемники по закону не могут, поскольку это собственность жильцов.

Добавляют тревожную статистику специалисты лифтовых компаний города. Проржавевшие от времени подъемники давно просятся на заслуженный отдых после полувека службы. Ремонт и профилактика проводятся почти круглосуточно.

Специалисты советуют жильцам установить новые лифты. Детали производства СССР для ремонта старых подъемников на рынках не найти. И потому эксплуатировать их категорически недопустимо.

"С 1 января лифтовые компании вынуждены прекратить свою работу по обслуживанию в некоторых домах Караганды для безопасности граждан. Будут остановлены лифты, которые отработали уже два разрешенных срока", – объясняют специалисты.

Днями ранее в строящемся жилом комплексе на юго-востоке города Караганды сорвался лифт, в результате чего погиб рабочий.

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