Самостоятельно ремонтирующие дорогу жители Алматинской области попали на видео

Фото: Telegram/qazavtojol

Национальный оператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" 5 ноября 2024 года прокомментировал видеоролик, распространяемый в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: