Самостоятельно ремонтирующие дорогу жители Алматинской области попали на видео
Фото: Telegram/qazavtojol
Национальный оператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" 5 ноября 2024 года прокомментировал видеоролик, распространяемый в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.
Под публикацией утверждается, что жители Аксенгирского сельского округа Жамбылского района Алматинской области самостоятельно приступили к ремонту дороги "Узынагаш – Курты" (км 0-65).
"Следует отметить, что указанная дорога не входит в республиканскую сеть дорог и, соответственно, не находится в ведении и обслуживании национальной компании. Уточняем, что данная дорога является дорогой областного значения и находится на балансе местного исполнительного органа", – заявили в "КазАвтоЖоле".
Ранее сообщалось, что в Казахстане апробируют технологию "теплый асфальт", которая позволит строить дороги даже в морозы.
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