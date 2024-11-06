Буран и сильный ветер нарушил авиасообщение в Астане

Погодные условия в Астане 6 ноября привели к задержке авиарейсов в столичном аэропорту, сообщает Zakon.kz.

В авиакомпании Air Astana отметили, что вечером 6 ноября, рейсы из Астаны задерживаются в связи с ухудшением погодных условий, а именно по причине сильного ветра, препятствующего противобледенительной обработке самолетов.

"Пожалуйста, проверяйте статус вашего рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт", – добавили в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что на ряде автодорог Казахстана ввели ограничения движения из-за непогоды.