Транспортная компания сообщила радостную новость для астанчан
Фото: Zakon.kz
С 11 ноября 2024 года на 11 автобусных маршрутах Астаны вводятся дополнительные графики, что позволит сократить время ожидания на остановках в среднем на три минуты, сообщает Zakon.kz.
Об этом 9 ноября сообщили в компании "City Transportation Systems".
На маршруты выйдут 17 дополнительных автобусов, что повысит частоту движения и улучшит комфорт пассажиров.
Изменения по маршрутам:
- Маршрут №3: 17 автобусов (было 15);
- Маршрут №20: 16 автобусов (было 15);
- Маршрут №27: 12 автобусов (было 10);
- Маршрут №31: 12 автобусов (было 10);
- Маршрут №32: 23 автобуса (было 22);
- Маршрут №33: 14 автобусов (было 13);
- Маршрут №36: 17 автобусов (было 16);
- Маршрут №42: 14 автобусов (было 10);
- Маршрут №19: 14 автобусов (было 13);
- Маршрут №51: 25 автобусов (было 24);
- Маршрут №84: 13 автобусов (было 12).
Ранее сообщалось, что жителей и гостей столицы предупредили об изменении расположения одной из остановок автобусного маршрута № 3.
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