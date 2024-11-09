Транспортная компания сообщила радостную новость для астанчан

Фото: Zakon.kz

С 11 ноября 2024 года на 11 автобусных маршрутах Астаны вводятся дополнительные графики, что позволит сократить время ожидания на остановках в среднем на три минуты, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 ноября сообщили в компании "City Transportation Systems". На маршруты выйдут 17 дополнительных автобусов, что повысит частоту движения и улучшит комфорт пассажиров. Изменения по маршрутам: Маршрут №3: 17 автобусов (было 15);

Маршрут №20: 16 автобусов (было 15);

Маршрут №27: 12 автобусов (было 10);

Маршрут №31: 12 автобусов (было 10);

Маршрут №32: 23 автобуса (было 22);

Маршрут №33: 14 автобусов (было 13);

Маршрут №36: 17 автобусов (было 16);

Маршрут №42: 14 автобусов (было 10);

Маршрут №19: 14 автобусов (было 13);

Маршрут №51: 25 автобусов (было 24);

Маршрут №84: 13 автобусов (было 12). Ранее сообщалось, что жителей и гостей столицы предупредили об изменении расположения одной из остановок автобусного маршрута № 3. Читайте также Республиканскую трассу из Астаны в Щучинск закроют из-за непогоды Северный циклон накроет Казахстан Танцующие парами пенсионеры Алматы восхитили Казнет

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