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Транспортная компания сообщила радостную новость для астанчан

Автобус, общественный транспорт, городской транспорт, пассажиры, улица, остановка , фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 19:08 Фото: Zakon.kz
С 11 ноября 2024 года на 11 автобусных маршрутах Астаны вводятся дополнительные графики, что позволит сократить время ожидания на остановках в среднем на три минуты, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 ноября сообщили в компании "City Transportation Systems". 

На маршруты выйдут 17 дополнительных автобусов, что повысит частоту движения и улучшит комфорт пассажиров.

Изменения по маршрутам:

  • Маршрут №3: 17 автобусов (было 15);
  • Маршрут №20: 16 автобусов (было 15);
  • Маршрут №27: 12 автобусов (было 10);
  • Маршрут №31: 12 автобусов (было 10);
  • Маршрут №32: 23 автобуса (было 22);
  • Маршрут №33: 14 автобусов (было 13);
  • Маршрут №36: 17 автобусов (было 16);
  • Маршрут №42: 14 автобусов (было 10);
  • Маршрут №19: 14 автобусов (было 13);
  • Маршрут №51: 25 автобусов (было 24);
  • Маршрут №84: 13 автобусов (было 12).

Ранее сообщалось, что жителей и гостей столицы предупредили об изменении расположения одной из остановок автобусного маршрута № 3. 

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