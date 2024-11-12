Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Западно-Казахстанской области продолжается масштабное обновление дорог

В Западно-Казахстанской области продолжается масштабное обновление дорог, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 13:04 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
О состоянии дорог и темпах их строительства рассказал в ходе выступления на площадке СЦК аким области Нариман Турегалиев.

Он отметил, что глава государства дал ряд конкретных поручений по модернизации транспортно-логистической отрасли, что стало стимулом для активного дорожного строительства и реконструкции в регионах.

В рамках этой инициативы в отдаленных районах Западно-Казахстанской области – Казталовском, Бокейординском и Жанибекском – за последние годы капитально отремонтировано 245 км дорог республиканского значения.

Работы продолжаются и на других ключевых участках: в частности, идет реконструкция 144 км дороги республиканского значения Подстепное – Федоровка до границы с Российской Федерацией. На сегодняшний день уже отремонтировано около 60 км этой дороги, что облегчит транзитное сообщение и укрепит торговые связи с соседними регионами.

Также особое внимание уделяется дорогам областного значения, где идет строительство и ремонт магистралей Барбастау-Акжайык-Индер (308 км, завершено 50 км) и Жангала-Бисен (210 км, завершено 23 км). Эти дороги имеют важное значение для местного населения, обеспечивая удобный доступ к транспортной сети.

Благодаря своевременной поддержке Правительства, ежегодно выделяются значительные средства на дорожное строительство и ремонт. В прошлом году было отремонтировано 562 км дорог на сумму 82 млрд тенге, в этом году уже завершен ремонт 642 км на сумму 92 млрд тенге.

В 2025 году планируется отремонтировать аналогичный объём дорог, что позволит значительно улучшить состояние дорожной инфраструктуры.

В Западно-Казахстанской области продолжается масштабное обновление дорог, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 13:04

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Читайте также

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, цены на лекарства, медикаменты
Передвижные аптеки могут появиться в селах Казахстана
Собаки-детективы: как хвостатые герои помогают полиции в Казахстане
Собаки-детективы: как хвостатые герои помогают полиции в Казахстане
Паводки, паводки в Казахстане, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, потопы в области
МЧС обещает завершить систему моделирования паводков к сроку
Айсулу Омарова
Западно-Казахстанская область 2024 год Строительство дорог Автодороги Дороги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, национальная валюта
К казахстанцам обратились с важной информацией по банкноте 5000 тенге старого образца
Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, зима в Алматы
Когда Алматы накроет снегопад
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
МВД Казахстана сделало важное заявление
Как-будто Европа к нам пришла
Как будто Европа к нам пришла! – жители Алматы показали Ерболату Досаеву свой обновленный двор
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: