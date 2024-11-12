В Западно-Казахстанской области продолжается масштабное обновление дорог

О состоянии дорог и темпах их строительства рассказал в ходе выступления на площадке СЦК аким области Нариман Турегалиев.

Он отметил, что глава государства дал ряд конкретных поручений по модернизации транспортно-логистической отрасли, что стало стимулом для активного дорожного строительства и реконструкции в регионах.

В рамках этой инициативы в отдаленных районах Западно-Казахстанской области – Казталовском, Бокейординском и Жанибекском – за последние годы капитально отремонтировано 245 км дорог республиканского значения.

Работы продолжаются и на других ключевых участках: в частности, идет реконструкция 144 км дороги республиканского значения Подстепное – Федоровка до границы с Российской Федерацией. На сегодняшний день уже отремонтировано около 60 км этой дороги, что облегчит транзитное сообщение и укрепит торговые связи с соседними регионами.

Также особое внимание уделяется дорогам областного значения, где идет строительство и ремонт магистралей Барбастау-Акжайык-Индер (308 км, завершено 50 км) и Жангала-Бисен (210 км, завершено 23 км). Эти дороги имеют важное значение для местного населения, обеспечивая удобный доступ к транспортной сети.

Благодаря своевременной поддержке Правительства, ежегодно выделяются значительные средства на дорожное строительство и ремонт. В прошлом году было отремонтировано 562 км дорог на сумму 82 млрд тенге, в этом году уже завершен ремонт 642 км на сумму 92 млрд тенге.

В 2025 году планируется отремонтировать аналогичный объём дорог, что позволит значительно улучшить состояние дорожной инфраструктуры.