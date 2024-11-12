Ночной Алматы с высоты трех тысяч метров покорил казахстанцев

Фото: Instagram/dots_foto

Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал красивые фотографии ночного Алматы, которые он сделал с высоты трех тысяч метров, сообщает Zakon.kz.

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