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Ночной Алматы с высоты трех тысяч метров покорил казахстанцев

Ночной Алматы с высоты трех тысяч метров покорил казахстанцев , фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 23:34 Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал красивые фотографии ночного Алматы, которые он сделал с высоты трех тысяч метров, сообщает Zakon.kz.

Снимки он разместил 12 ноября на своей странице в Instagram.

"Вид на ночной город Алматы с высоты 3 200 метров. Еще одна причина любви к Алматы – это то, что можно забраться высоко в горы и посмотреть на город с высоты самолета. Очень красиво, особенно ночной вид", – написал Доценко под постом. 

Новые фотографии в очередной раз восхитили пользователей соцсетей:

  • Просто очуметь, как красиво! Дмитрий, вы превзошли самого себя!
  • Ну как вы это делаете? Красота!
  • Прекрасный, неповторимый, любимый Алматы, спасибо за такие шикарные работы!

Ранее Дмитрий Доценко опубликовал красивые виды алматинских гор после снега.

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