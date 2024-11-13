Родные погибшего на руднике "Майкаинзолото" спасателя получат по 30 млн тенге вместо 120

Суд снизил компенсацию морального вреда родным спасателя, погибшего в рухнувшем в провал автобусе на руднике золотодобывающего предприятия "Майкаинзолото". Семья вместо 120 млн получит 30 млн тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Павлодарский областной суд поставил точку в деле о взыскании компенсации морального вреда родными Олега Тышкевича. Он был в числе четырех сотрудников ТОО "Республиканский штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб", которые, находясь в автобусе, провалились в воронку на руднике АО "Майкаинзолото".

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В сентябре 2024 года мать, сестра, дочь и сын подали иск к "РЦШ ПВАСС", где трудился погибший. Предприятие по договору обеспечивало безопасность на объектах "Майкаинзолото". Экибастузский городской суд назначил к выплате по 30 млн тенге каждому в качестве компенсации морального вреда. Однако ТОО обжаловало решение в областной суд.

"Мы полностью не согласны с решением первой инстанции – Экибастузского городского суда, о взыскании 120 млн тенге. Во-первых, имело место неправильное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела. Суд упустил самый простой факт. Работники "РЦШ ПВАСС" погибли из-за обвала, который произошел в результате грубых нарушений со стороны АО "Майкаинзолото". Суд использовал акт расследования выборочно", – сказала судебной коллегии представитель организации Ирина Катаван.

Она отметила, что родные погибшего зря обвиняют ответчика в применении морально устаревшей техники для передвижения спасателей. Хотя автобусу, который упал в провал, несколько десятков лет, по данным Ирина Катаван, он соответствовал требованиям безопасности, был исправен и прошел техосмотр в ноябре 2023 года. Не согласна организация и с обвинениями в равнодушном отношении к семье сотрудника. По словам Ирины Катаван, была оказана помощь в организации похорон, ТОО "РЦШ ПВАСС" произведены выплаты семье от предприятия в размере 1 млн 846 тыс. тенге, еще 362 тыс. тенге перечислила страховая компания и 800 тыс. выделил в качестве помощи профсоюз.

"Родственники подали иск на 30 млн каждый. Здесь нужно сказать о непомерно завышенном размере требований о компенсации морального вреда, хотя Гражданский кодекс прямо указывает, что размеры компенсационной выплаты должен быть разумными и справедливыми", – добавила Ирина Катаван.

Она привела в качестве примера резонансный процесс над Куандыком Бишимбаевым.

"Он должен выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 млн тенге за жестокое убийство гражданской жены с причинением тяжких телесных. Этот случай вызвал резонанс как в Казахстане, так и за его пределами. А моральный ущерб от техногенной аварии, ответственность за которую несет стороннее предприятие, был оценен для нас в размере 120 млн тенге. Возникает явный дисбаланс в оценке нравственных страданий между тяжелым уголовным преступлением с насильственной гибелью человека и техногенной катастрофой, вина за которую не лежит на "РЦШ ПВАСС", – отметила Ирина Катаван.

По ее мнению, таким образом создается прецедент, когда удовлетворение иска может вызвать массовые обращения в суд с требованием о завышенных суммах моральной компенсации.

Родные Олега Тышкевича на своих исковых требованиях настаивали, вновь отмечая, что пережили тяжелые моральные страдания.

Выслушав все стороны, коллегия Павлодарского областного суда вынесла постановление, которым значительно сокращен размер компенсации.

"Решение Экибастузского городского суда изменить, уменьшить взысканную с ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" в пользу четырех истцов сумму морального вреда до 7,5 миллиона тенге каждому. Апелляционную жалобу удовлетворить частично", – сказано в постановлении.

Коллегия напомнила, что вина работодателя установлена на 100%, а вины работника нет.

"Как установлено, погибший являлся сыном, отцом, родным братом, и здесь его смерть нарушила целостность семьи, нарушено личное неимущественное право матери, детей, сестры. Согласно пункту 7 Нормативного постановления, размер компенсации морального вреда следует считать разумным и справедливым, если при установлении будут учтены обстоятельства, связанные с нарушением личных неимущественных прав. Также при определении учитывается как субъективная оценка потерпевших тяжести причиненного нравственного ущерба, так и объективные данные, которые свидетельствуют о степени нравственных и физических страданий. В данном случае характер нравственных и физических страданий учитывается судом с учетом фактических установленных обстоятельств по делу, при которых был причинен моральный вред. Руководствуясь критериями разумности, справедливости, коллегия приходит к выводу, что с ответчика подлежит взысканию именно эта сумма – 7,5 млн тенге каждому", – разъяснил областной суд.

Судебный акт может быть обжалован в кассационном порядке.

Ночью 4 января 2024 года на территории АО "Майкаинзолото Павлодарской области произошел обвал, в который упал автобус со спасателями.

В скором времени из воронки на поверхность были подняты тела двух человек. Остальныхспасателей нашли спустя полгода.

Спецкомиссия назвала ответственными лицами в техногенной аварии руководящий состав АО "Майкаинзолото". Шесть человек были задержаны, а позже отправлены под домашний арест.

Ранее предприятие обратилось в суд с иском к Комитету труда и соцзащиты и Комитету промбезопасности МЧС по поводу выводов комиссии о причинах гибели четырех спасателей.

В апреле специализированный межрайонный административный суд Астаны признал 100%-ную вину АО "Майкаинзолото" в трагедии на руднике.

Выводы первой инстанции поддержала и судебная коллегия по административным судам.