Туман и 15-градусное тепло: прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на три дня

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали о том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 16 по 18 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, будет без осадков и тепло до +15°С, но ожидается туман. В Астане: 16 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -2-4°С мороза.

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -2-4°С мороза. 17 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем -2-4°С мороза.

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем -2-4°С мороза. 18 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0-2°С мороза. В Алматы: 16 ноября – переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С мороза, днем +5+7°С тепла.

– переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С мороза, днем +5+7°С тепла. 17 ноября – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем +7+9°С тепла.

– переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем +7+9°С тепла. 18 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +8+10°С тепла. В Шымкенте: 16 ноября – переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный 3- 8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С мороза, днем +11+13°С тепла.

– переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный 3- 8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С мороза, днем +11+13°С тепла. 17 ноября – переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +13+15°С тепла.

– переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +13+15°С тепла. 18 ноября – переменная облачность, днем – дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +14+16°С тепла. Материал по теме Каким будет ноябрь, рассказали казахстанские синоптики Ранее стало известно, что в Казахстан вернется тепло до +15°С. Об этом говорилось в прогнозе погоды по стране на 16, 17 и 18 ноября 2024 года от РГП "Казгидромет". Читайте также В Жамбылском регионе продолжается экологическая акция "Чистый Казахстан" Токаев поручил пересмотреть подход ко всеобщему декларированию Президент о премиях госслужащим: Зарабатывают они немного

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