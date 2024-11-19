Востребованные кадры обучает колледж с 65-летней историей в Акмолинской области

Глава государства отметил, что подготовка кадров при получении профессионально-технического образования должна осуществляться качественно, именно по этим параметрам выстроен алгоритм учебного процесса колледжа агробизнеса и сервиса, расположенного в Астраханском районе.

В этом году колледжу исполняется 65 лет.

"Проектная мощность колледжа составляет 846 мест, материально-техническая база обновленная, имеется девять типовых учебных корпусов, четыре общежития с проектной мощностью на 342 места, три столовых на 256 мест, количественный состав ИПР – 95 человек. В настоящий момент в колледже обучаются 425 студентов. Колледж реализует комплексную программу подготовки специалистов, направленную на приобретение студентами востребованных компетенций и содействие их последующему трудоустройству, по таким специальностям, как: вычислительная техника и информационные сети, маркетинг, сварочное дело, учет и аудит, электрооборудование, организация обслуживания в сфере питания, механизация сельского хозяйства, агрономия, организация питания и документационное обеспечение управления и архивоведение. На период обучения студентам предоставляется бесплатное проживание в современных общежитиях, четырехразовое питание, ежемесячная выплата стипендии и проездные выплаты. В текущем году колледж вошел в тройку лучших организаций ТиПО области", – подчеркнули в управлении образования Акмолинской области.

В колледже имеется материально-техническая база, соответствующая современным требованиям и санитарным нормам. Кабинеты, лаборатории, мастерские оборудованы стендами, действующими макетами, инструментами и техникой. Для полного цикла агротехнических работ и качественного обучения студентов колледжем закуплено оборудование в лаборатории по специальности "Механизация сельского хозяйства", открыт центр компетенций, что также дает возможность развивать инфраструктуру колледжа. Руководство ставит в приоритет развитие инфраструктуры, создает условия для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся. Развивается кадровый ресурс путем повышения квалификации руководящих и педагогических работников. А самое главное – колледж уделяет большое внимание содействию выпускникам в поиске работы.





"Колледж принимает активное участие в ежегодных ярмарках вакансий, где студенты могут встретиться с потенциальными работодателями. На постоянной основе проводится мониторинг трудоустройства, на протяжении года после выпуска студентов колледж отслеживает их трудоустройство. В текущем году выпустится 169 учащихся, на сегодняшний день из них трудоустроено 107 выпускников, что составляет 63%, из них работу нашли по специальности 95 человек. Занятость по выпуску составила 100%, что говорит о востребованности новоиспеченных специалистов на рынке труда. Подготовка кадров рабочих профессий и содействие их трудоустройству остаются приоритетным направлением работы колледжа. Благодаря комплексному подходу, включающему практическое обучение и тесное взаимодействие с работодателями, наши выпускники получают все необходимые навыки и знания для успешной профессиональной деятельности", – пояснила директор колледжа агробизнеса и сервиса Валентина Путинцева.

Сообщается, что ежегодно колледж охватывает профориентационной работой около тысячи выпускников школ Астраханского, Коргалжынского, Егиндыкольского, Буландынского, Жаксынского, Жаркаинского, Атбасарского и Аккольского районов.