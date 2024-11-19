Несколько улиц перекроют в Петропавловске 20 ноября

20 ноября в областном центре СКО ограничат перемещение пешеходов и движение автотранспортных средств, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ДП региона на своей странице в Instagram, это связано с проведением антитеррористических учений. Перекрытия затронут район торгово-развлекательного центра "City Mall" и конкретно:

микрорайон Nº19;

ул. Шокана Уалиханова, 56;

объездную дорогу мкр. Подгора.

Горожан просят с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и возможным временным неудобствам.

С приближением зимы жители Петропавловска обеспокоились затянувшейся реализацией проекта "Бюджет народного участия".

