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Несколько улиц перекроют в Петропавловске 20 ноября

Петропавловск, зима в Петропавловске, зимний Петропавловск, снег в Петропавловске , фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 04:07 Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко
20 ноября в областном центре СКО ограничат перемещение пешеходов и движение автотранспортных средств, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ДП региона на своей странице в Instagram, это связано с проведением антитеррористических учений. Перекрытия затронут район торгово-развлекательного центра "City Mall" и конкретно:

  • микрорайон Nº19;
  • ул. Шокана Уалиханова, 56;
  • объездную дорогу мкр. Подгора.

Горожан просят с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и возможным временным неудобствам.

С приближением зимы жители Петропавловска обеспокоились затянувшейся реализацией проекта "Бюджет народного участия".

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