Несколько улиц перекроют в Петропавловске 20 ноября
Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко
20 ноября в областном центре СКО ограничат перемещение пешеходов и движение автотранспортных средств, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба ДП региона на своей странице в Instagram, это связано с проведением антитеррористических учений. Перекрытия затронут район торгово-развлекательного центра "City Mall" и конкретно:
- микрорайон Nº19;
- ул. Шокана Уалиханова, 56;
- объездную дорогу мкр. Подгора.
Горожан просят с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и возможным временным неудобствам.
С приближением зимы жители Петропавловска обеспокоились затянувшейся реализацией проекта "Бюджет народного участия".
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript