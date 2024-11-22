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Сколько осадков выпало в Алматы и когда они прекратятся

Сколько осадков выпало в Алматы и когда они прекратятся, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 10:23 Фото: Zakon.kz
В Алматы с 00:00 22 ноября 2024 года с перерывами пошел дождь, который перешел в мокрый снег с 05:00 в горных и предгорных районах и с 07:00 – в городе. В акимате мегаполиса рассказали, сколько техники и рабочих обеспечивают безопасность на дорогах, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 09:00, как уточнили в акимате, в южной столице выпало 4 мм осадков, на Шымбулаке – 0,5 см снега.

В дневной период задействовано 565 единиц спецтехники и 1069 дорожных рабочих. Организовано дежурство 32 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими шанцевыми инструментами для предотвращения засорений арычных переходов и ликвидации локальных подтоплений.

Сколько снега выпало в Алматы и когда он прекратится, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 10:23

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Сколько снега выпало в Алматы и когда он прекратится, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 10:23

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По информации оперативного дежурного по ЧС, подтоплений не зафиксировано. В целях предупреждения гололедных явлений силами 120 пескоразбрасывателей производится посыпка противогололедных материалов в верхней части Бостандыкского и Медеуского районов.

Сколько снега выпало в Алматы и когда он прекратится, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 10:23

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По состоянию на 09:00 использовано 55 тонн. С 5:00 силами 30 машин "Эпока" произведена обработка дорог жидкими противогололедными реагентами в верхних районах города (дороги на Медеу, Шымбулак. Бутаковку, ВОАД, Садыкова, Аскарова, Дулати и так далее). Использовано 85 куб. м противогололедного раствора.

"По информации РГП "Казгидромет", основные осадки завершатся до 10:00. Далее без существенных осадков. Температура воздуха днем +2…+4 °С".Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы

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Более подробно о погоде на 22, 23 и 24 ноября 2024 года в Алматы можете узнать здесь.

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