Сколько осадков выпало в Алматы и когда они прекратятся
По состоянию на 09:00, как уточнили в акимате, в южной столице выпало 4 мм осадков, на Шымбулаке – 0,5 см снега.
В дневной период задействовано 565 единиц спецтехники и 1069 дорожных рабочих. Организовано дежурство 32 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими шанцевыми инструментами для предотвращения засорений арычных переходов и ликвидации локальных подтоплений.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
По информации оперативного дежурного по ЧС, подтоплений не зафиксировано. В целях предупреждения гололедных явлений силами 120 пескоразбрасывателей производится посыпка противогололедных материалов в верхней части Бостандыкского и Медеуского районов.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
По состоянию на 09:00 использовано 55 тонн. С 5:00 силами 30 машин "Эпока" произведена обработка дорог жидкими противогололедными реагентами в верхних районах города (дороги на Медеу, Шымбулак. Бутаковку, ВОАД, Садыкова, Аскарова, Дулати и так далее). Использовано 85 куб. м противогололедного раствора.
"По информации РГП "Казгидромет", основные осадки завершатся до 10:00. Далее без существенных осадков. Температура воздуха днем +2…+4 °С".Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы
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