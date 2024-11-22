Форум по защите прав детей состоялся в Жамбылской области

Прокуратурой и акиматом Жамбылской области проведен очередной II Форум по защите прав детей под эгидой "Безопасность детей – залог будущего поколения!"

В мероприятии приняли участие Уполномоченный по защите прав детей РК – Динара Закиева, депутаты маслихатов, судьи, первые руководители государственных и местных исполнительных органов, ректоры высших учебных заведений, директора школ и другие.

Прокурор Жамбылской области акцентировал внимание на снижения уголовных правонарушений среди детей на 7,7% (с 78 до 72) и отметил, что прокурорами организованы встречи на тему "Ұрпақ тәрбиесі – ұлт болашағы", направленные на предотвращение правонарушений среди молодежи, что положительно повлияло на динамику преступления.

В указанных мероприятиях приняли участие более 700 человек, включая видных спортсменов, тренеров, представителей национальных игр, религиозных организаций и учителей физической культуры и военной подготовки, которые воспитывают порядка 80 000 детей.

Необходимо отметить, что объединенными с акиматом усилиями успешно реализованы проекты "Бестерек", "Безопасное детство" и "Саған көмек", которые показали системные проблемы среди подростков и стали выявлять половые преступления.

В рамках проекта "Саған көмек" поступило свыше 400 обращений, по результатам которых 49 учеников были поставлены на профилактический учет, предотвращены 115 фактов противоправного поведения несовершеннолетних.

Введена практика привлечения к уголовной ответственности работников образовательных и здравоохранительных учреждений, за несообщение об уголовных правонарушений.

В целом, форум стал важной площадкой для координации государственных органов и принятие организационных мер по эффективному воздействию на ситуацию с детьми.

По итогам форума подписан меморандум с уполномоченным по защите прав детей о совместном сотрудничестве, запущен проект "Аналитическая интернет-карта" по выявлению негативного контента в соцсетях и реализация других рекомендаций по решению озвученных проблем.