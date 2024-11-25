Жители хаотично застроенного района Алматы получили важную информацию

23 ноября Департамент по ЧС города Алматы совместно с Региональной службой коммуникаций посетили самый хаотично застроенный и густонаселенный район Алатауского района и рассказали его жителям о нюансах отопления в этом сезоне, сообщает Zakon.kz.

Специалисты ДЧС проинформировали жителей 2 тыс. 297 домов. Из них в этих домах выявили 16 нуждающихся семей, которые отапливают жилище углем и дровами. Им специалисты установили датчики обнаружения угарного газа.

Для более широкого охвата аудитории задействованы волонтеры, газовая служба, акимат, общественники, а также 8 спецмашин.

Фото: ДЧС Алматы

Также в одном из крупных ТРЦ мегаполиса прошла работа ДЧС, во время которой все желающие могли задать специалистам волнующие их вопросы в области пожарной безопасности.

По спискам сверенным с акиматами районов, для адресной помощи определены 901 семьи относящихся к СУСН.

Всего с 2018 года установлено 1 445 датчиков обнаружения угарного газа в домах, в том числе с октября текущего года такие приборы установлены в 41 домах СУСН.

Фото: ДЧС Алматы

По словам заместителя акима Алатауского района спонсорами закуплено 200 датчиков для СУСН.

Мероприятие направлено на профилактику пожаров и повышение осведомленности жителей о правилах пожарной безопасности. Особое внимание уделяется социально уязвимым слоям населения, в том числе многодетным семьям, пенсионерам и маломобильным гражданам.

Фото: ДЧС Алматы

Ранее 21 ноября в 11:00 в рамках командно-штабного учения "Қыс-2024" Департамент по ЧС Алматы провел техническую проверку системы оповещения города.

