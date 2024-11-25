Высококвалифицированных ветеринаров готовит колледж Акмолинской области

Высший колледж ветеринарии и биотехнологии Акмолинской области выпустил порядка 14 тысяч специалистов.

"В настоящее время учебное заведение ведет подготовку специалистов по следующим специальностям технического и профессионального образования : "Ветеринария", "Производство молочной продукции", "Сварочное дело", "Менеджмент", "Зоотехния", "Охотоведение и звероводство", "Производство мяса и мясной продукции", "Учет и аудит" и "Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники". Колледж оснащен необходимой материально-технической базой: имеется 24 кабинета, 4 лаборатории, 2 компьютерных класса, лингафонный кабинет, библиотека с читальным залом, столовая, буфет, медицинский кабинет, актовый и спортивный залы, мастерская, а также два комфортных общежития", — отметили в управлении образования Акмолинской области.

Сообщается, что преподаватели ежегодно проходят курсы повышения квалификаций и стажировку на крупных предприятиях. Это помогает педагогам достичь высоких результатов в профессиональной деятельности. К тому же, при колледже имеется учебно-производственная ферма с поголовьем КРС и МРС для проведения лабораторно-практических занятий и учебных практик. В этом году был введен в эксплуатацию мини-цех по производству перепелиных яиц, как бизнес-проект студентов и база для научно-исследовательской работы студентов и преподавателей. Их совместная результативная работа позволяет гордится достижениями учащихся.

"Колледж ежегодно заключает меморандумы о сотрудничестве с крупными предприятиями. Дуальное обучение по-прежнему занимает особое место в деятельности колледжа. В 2021 году при колледже создан индустриальный совет работодателей, в который входят представители 6 предприятий малого и среднего бизнеса. Совет призван решать вопросы актуализации содержания учебных программ и планов, производственной практики студентов, их трудоустройства, стажировки преподавателей на производстве, укрепления материальной базы учебных мастерских. За последние три года вырос процент трудоустройства и занятости выпускников, который в 2024 году составил 87,5%. За последние годы произошло обновление преподавательского состава колледжа. Качество обучения выпускников по результатам итоговой государственной аттестации, состоящей из теоретического и практического демонстрационного экзамена, членами которой являются представителями работодателей составляет в 2024 году - 80%", — пояснила директор колледжа Айнур Жансеитова.

Как сообщила Айнур Сансызбаевна, главная цель современного коллектива колледжа – модернизация методик преподавания, участие в масштабных международных проектах, создание учебных программ, ориентированных на предпринимательство, формирование у молодых специалистов готовности постоянно овладевать навыками работы на самом передовом оборудовании и современном производстве, готовности выпускников к успешной социальной адаптации в условиях стремительного развития технологий.