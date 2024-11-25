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Юг Казахстана под угрозой сильного ветра

Юг Казахстана под угрозой сильного ветра, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 11:58 Фото: pxhere
Синоптики РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по стране на ближайшие три дня. Согласно данным специалистов, 26, 27 и 28 ноября 2024 года по Казахстану ожидается неустойчивая погода. На юге страны и вовсе порывы ветра достигнут 28 метров в секунду, сообщает Zakon.kz.

В заявлении метеорологов сказано, что на большей части республики погоду определит обширный антициклон, который приведет к погоде без осадков.

"Лишь на западе, юго-западе и в горных районах, 28 ноября днем на севере и в центре страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, прогнозируются осадки (дождь, снег) и гололед".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по республике ожидаются туманы и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. На юге страны порывы поднимутся до 23-28 метров в секунду.

"Резких изменений в температурном фоне не ожидается", – уверили синоптики.

Напомним, что в Алматы и 11 областях Казахстана на 25 ноября объявлено штормовое предупреждение.

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Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Прогноз погоды
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