Уровень воды резко подскочил на реке Бухтарма в ВКО
Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" распространили штормовое предупреждение, объявленное от 25 ноября 2024 года в Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что на гидрологическом посту р. Бухтарма – с. Лесная Пристань в результате установления зажора льда ниже поста наблюдается повышение уровня воды.
"Уровень воды на 12:00 составил 350 см, на 16:00 – 430 см. Возможно дальнейшее повышение уровня воды. Критический уровень воды – 530 см".РГП "Казгидромет"
В гидрометцентре пояснили, что при превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки, а также находящихся в пойменных участках реки.
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