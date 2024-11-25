Уровень воды резко подскочил на реке Бухтарма в ВКО

Специалисты РГП "Казгидромет" распространили штормовое предупреждение, объявленное от 25 ноября 2024 года в Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что на гидрологическом посту р. Бухтарма – с. Лесная Пристань в результате установления зажора льда ниже поста наблюдается повышение уровня воды.

"Уровень воды на 12:00 составил 350 см, на 16:00 – 430 см. Возможно дальнейшее повышение уровня воды. Критический уровень воды – 530 см". РГП "Казгидромет"

В гидрометцентре пояснили, что при превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки, а также находящихся в пойменных участках реки.

О том, какой будет погода 26, 27 и 28 ноября 2024 года по Казахстану, можете узнать здесь.