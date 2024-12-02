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Программа "Бюджет народного участия" улучшает облик старых дворов Алматы

благоустройства дворов, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 16:38 Фото: акимат Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев посетил Медеуский район и осмотрел один из дворов в историческом центре города после проведения реконструкции. Также он побеседовал с горожанами и узнал их мнение о благоустройстве пространства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Одной из локаций рабочего объезда стала дворовая территория в центре города, где была завершена реконструкция. Последний раз двор на ул. Достык ремонтировали в 2018 году.

Здесь завершены работы по строительству трех детских площадок для детей разных возрастных групп, которые оснащены качелями и балансирами и пользуются большим спросом среди детей. Установлены перголы и беседки для отдыха. Для комфортных прогулок по двору все тротуары выложены брусчаткой, а также установлены беседки для отдыха. В целях обеспечения безопасности в ночное время были обновлены 40 светильников по всему двору.

улучшает облик дворов Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 16:38

Фото: акимат Алматы

Кроме того, для автолюбителей расширена парковочная зона, а также обновлено асфальтное покрытие на всех территориях дворов. Перед подъездами всех трех домов установлены новые скамейки и урны.

Аким остался доволен проведенными работами по благоустройству дворовой территории, осмотрев итоговое состояние после ремонта. Ерболат Досаев отметил, что в 2025-2026 годах будет уделяться еще больше внимания благоустройству дворов и общественным пространствам города.

"75-80% всех алматинских дворов будут приведены в порядок. Вопросы источников финансирования решаются в том числе и благодаря различным программам, как БНУ и другие, для нуждающихся в них жителей густонаселенных микрорайонов, таких как Ауэзовский район. Медеуский район тоже нуждается во внимании, хоть и относится к историческому центру города, и многим кажется, что все в порядке. Здесь в некоторых дворах не проводился ремонт в течение 10-15 лет. И сейчас перед районными акимами стоит задача, чтобы выбрать наиболее проблемные, и даже если они не попали в программу БНУ, мы постараемся рассмотреть проект по их реконструкции и до 2026 года привести в порядок. Комфорт и безопасность горожан – важная составляющая для нас", – сказал аким жителям двора, которые не упустили возможности задать несколько вопросов.
реновация улучшает облик дворов Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 16:38

Фото: акимат Алматы

Ерболат Досаев выслушал замечания и предложения горожан, которые проживают в близлежащих домах. Жители первым делом поспешили поблагодарить градоначальника за проделанную работу.

"Спасибо огромное вам за такую невероятную реконструкцию. Но хотелось бы узнать, как можно еще и отремонтировать фасад домов, которые находятся внутри дворов и не видны с магистральных улиц. Их внешний вид не вписывается в это великолепие вокруг. Фасады домов и подъезды требуют ремонта", – обратился житель к акиму.

реновация улучшает облик старых , фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 16:38

Фото: акимат Алматы

Глава мегаполиса сказал, что на рассмотрении маслихата находится документ о поднятии минимальных тарифов на содержание домов КСК. Эти предельные тарифы не пересматривали более 10 лет. И эти изменения позволят более качественно отрабатывать задачи по содержанию общедомовой территории на должном уровне.

Также главу города попросили улучшить поливочную систему зеленых зон дворовых территорий и увеличить количество камер. Аким отметил, что все вопросы под контролем и решатся в приоритетном порядке.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев посетил сети водоснабжения и водоотведения мкр. Кольсай, где осмотрел ход строительства соединительной магистрали подачи воды. На данный момент специалисты заканчивают работу над системой водоснабжения и водоотведения для нескольких микрорайонов в верхней части мегаполиса.

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