Премией "Жыл таңдауы-2024" награждены представители молодежи Семея
Фото: пресс-служба акимата Семея
За достижения и профессионализм в своем деле молодые люди Семея награждены премией "Жыл таңдау-2024".
Аким Семея Нурбол Нурсагатов в торжественной обстановке поздравил представителей молодежи и отметил важность достижений каждого.
Фото: пресс-служба акимата Семея
Фото: пресс-служба акимата Семея
"В нашем городе проживает более 80 тыс. молодых людей. Многие достигли успехов в различных сферах, активная молодежь вносит значительный вклад в развитие нашего родного города. Представители молодежи – основа будущего и залог светлых надежд", – отметил аким Нурбол Нурсагатов.
По его словам, 2024 год стал успешным и плодотворным для молодых жителей Семея.
Фото: пресс-служба акимата Семея
"Их достижения поднимают престиж города и подают большие надежды на будущее".Нурбол Нурсагатов
Отметим, премия "Жыл таңдауы-2024" вручается за вклад в реализацию государственной молодежной политики и активное участие в общественной жизни города. В этом году на премию было подано около 50 заявок, а победителей определили члены специальной комиссии.
Фото: пресс-служба акимата Семея
Лучшими молодыми представителями города признаны:
- Лучший студент года – Нурсултан Кадыргазиев.
- Лучший волонтер года – Аяулым Дуйсенова.
- Лучшая молодежная организация года – области Абай филиал "Альянса студентов Казахстана".
- Молодой спортсмен года – Аяна Жараскызы Исахан.
- Молодой журналист года – Назерке Мураткали.
- Молодой талант года – Алина Андреевна Бычек.
- Молодой врач года – Дастан Сайдуалиев.
- Молодой педагог года – Айгерим Жуманова.
- Молодой герой года – Ерасыл Кадирбеков.
- Молодой работник года – Иван Валерьевич Колмаков.
- Молодой ученый года – Гульнур Елемесова.
- Молодая семья года – семья Намысовых.
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