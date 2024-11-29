Премией "Жыл таңдауы-2024" награждены представители молодежи Семея

За достижения и профессионализм в своем деле молодые люди Семея награждены премией "Жыл таңдау-2024".

Аким Семея Нурбол Нурсагатов в торжественной обстановке поздравил представителей молодежи и отметил важность достижений каждого.

Фото: пресс-служба акимата Семея

Фото: пресс-служба акимата Семея

"В нашем городе проживает более 80 тыс. молодых людей. Многие достигли успехов в различных сферах, активная молодежь вносит значительный вклад в развитие нашего родного города. Представители молодежи – основа будущего и залог светлых надежд", – отметил аким Нурбол Нурсагатов.

По его словам, 2024 год стал успешным и плодотворным для молодых жителей Семея.

Фото: пресс-служба акимата Семея

"Их достижения поднимают престиж города и подают большие надежды на будущее". Нурбол Нурсагатов

Отметим, премия "Жыл таңдауы-2024" вручается за вклад в реализацию государственной молодежной политики и активное участие в общественной жизни города. В этом году на премию было подано около 50 заявок, а победителей определили члены специальной комиссии.

Фото: пресс-служба акимата Семея

Лучшими молодыми представителями города признаны: