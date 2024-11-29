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Премией "Жыл таңдауы-2024" награждены представители молодежи Семея

Премией &quot;Жыл таңдауы-2024&quot; награждены представители молодежи Семея, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 09:31 Фото: пресс-служба акимата Семея
За достижения и профессионализм в своем деле молодые люди Семея награждены премией "Жыл таңдау-2024".

Аким Семея Нурбол Нурсагатов в торжественной обстановке поздравил представителей молодежи и отметил важность достижений каждого.

Премией "Жыл таңдауы-2024" награждены представители молодежи Семея, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 09:31

Фото: пресс-служба акимата Семея

Премией "Жыл таңдауы-2024" награждены представители молодежи Семея, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 09:31

Фото: пресс-служба акимата Семея

"В нашем городе проживает более 80 тыс. молодых людей. Многие достигли успехов в различных сферах, активная молодежь вносит значительный вклад в развитие нашего родного города. Представители молодежи – основа будущего и залог светлых надежд", – отметил аким Нурбол Нурсагатов.

По его словам, 2024 год стал успешным и плодотворным для молодых жителей Семея.

Премией "Жыл таңдауы-2024" награждены представители молодежи Семея, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 09:31

Фото: пресс-служба акимата Семея

"Их достижения поднимают престиж города и подают большие надежды на будущее".Нурбол Нурсагатов

Отметим, премия "Жыл таңдауы-2024" вручается за вклад в реализацию государственной молодежной политики и активное участие в общественной жизни города. В этом году на премию было подано около 50 заявок, а победителей определили члены специальной комиссии.

Премией "Жыл таңдауы-2024" награждены представители молодежи Семея, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 09:31

Фото: пресс-служба акимата Семея

Лучшими молодыми представителями города признаны:

  • Лучший студент года – Нурсултан Кадыргазиев.
  • Лучший волонтер года – Аяулым Дуйсенова.
  • Лучшая молодежная организация года – области Абай филиал "Альянса студентов Казахстана".
  • Молодой спортсмен года – Аяна Жараскызы Исахан.
  • Молодой журналист года – Назерке Мураткали.
  • Молодой талант года – Алина Андреевна Бычек.
  • Молодой врач года – Дастан Сайдуалиев.
  • Молодой педагог года – Айгерим Жуманова.
  • Молодой герой года – Ерасыл Кадирбеков.
  • Молодой работник года – Иван Валерьевич Колмаков.
  • Молодой ученый года – Гульнур Елемесова.
  • Молодая семья года – семья Намысовых.

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