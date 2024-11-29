Экибастузскую ГРЭС-1 оштрафовали за неисполнение требований по ремонту трубы

Контролирующий госорган год назад предписал выполнить частичный ремонт трубы №1 и других объектов Экибастузской ГРЭС. Но не все пункты документа были выполнены, сообщает Zakon.kz.

В итоге 12 ноября 2024 года произошло обрушение кирпичной кладки на внутреннем стволе, что привело к пылению трубы.

В Павлодарской области 28 ноября рассмотрели административное дело в отношении ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова". Согласно судебному постановлению, предприятие привлекли к ответственности по части 3 статьи 462 КоАП РК – "невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора".

Как оказалось, в октябре 2023 года региональный департамент промышленной безопасности выдал предписание об устранении ЭГРЭС-1 выявленных нарушений требований промышленной безопасности. Сделать это было необходимо до 1 августа 2024 года. Однако не все пункты документа были выполнены.

"По пункту 1 не выполнены рекомендации экспертизы обследования и диагностирования дымовой трубы №1 (экспертное заключение №01-09-/480 от 11.10.2021 г.), а именно: не осуществлен ремонт наружной поверхности ствола трубы, заделка участков со сколами и обнажением арматурного каркаса с восстановлением защитного слоя бетона и сигнальной окраски трубы; не выполнены работы по планированию и проведению капитального ремонта внутренней трубы (КГС); не проведено восстановление, капитальный ремонт светофорных площадок СП6 на отметке +283.900м, СП7 на отметке +295.700м, и балкона Б11 на отметке +292.400м; не выполнена антикоррозионная защита металлических конструкций. По пункту 6 на козловом кране (рег. №1134) отсутствует защита металлоконструкции крана от коррозии", – говорится в материалах дела.

В судебном заседании представитель ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова" подтвердил ненадлежащее выполнение в установленный срок выданного предписания. Рассмотрев дело, суд постановил привлечь ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова" к административной ответственности, с наложением административного взыскания в виде штрафа в 500 МРП или 1 846 000 тенге.

Как сообщалось ранее, 15 ноября 2024 года эта крупнейшая электростанция Казахстана, работающая на твердом топливе, вынужденно приостановила работу блока №3.

Как поясняла пресс-служба АО "Самрук-Энерго", 12 ноября 2024 года в ходе обхода и осмотра оборудования было выявлено пыление по стволу дымовой трубы №1 в районе слуховых окон (балконов).

В это же время в сети распространилось видео с дымом и пылью, проникающими наружу из бокового отверстия трубы. Указывал ли в своем предписании департамент промышленной безопасности на данный участок как на зону риска, пока неизвестно.

Тем временем аким Павлодарской области Асаин Байханов на своей странице в Instagram сообщил, что произошло частичное обрушение обваловки дымовой трубы № 1 на уровне слуховых окон – кладки керамзитовых кирпичей на внутреннем стволе.

"Монолитная конструкция основной дымоходный трубы не пострадала, и находится в работе. Сейчас на месте ведется восстановление", – рассказал Асаин Байханов.

По данным главы региона, по окончанию зимнего сезона на ЭГРЭС-1 приступят к капитальному ремонту данной дымовой трубы.

"На данный момент серьезной угрозы работе станции нет", – добавил аким области.

Также департаментом экологии проводится внеплановая проверка на предприятии. Ее начало также ознаменовалось административным делом.

"За воспрепятствование должностным лицам, осуществляющим государственный экологический контроль при выполнении ими служебных обязанностей, департаментом возбуждено административное дело по части 1 ст.462 КоАП РК", – пояснили в департаменте экологии Павлодарской области.

Действительно ли предприятием нарушены права проверяющих, установит суд. Экологи же обещают в любом случае огласить результаты замеров.