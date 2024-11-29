Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Массовый лыжный забег пройдет в Астане

Лыжный забег, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 04:00 Фото: pixabay
30 ноября массовый лыжный забег состоится в столичном центральном парке, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы столичного акимата, принять участие в мероприятии смогут любители активного отдыха и спорта всех возрастов. Участникам предстоит преодолеть дистанцию 2,5 км.

"При себе необходимо иметь лыжи", – говорится в сообщении.

Участие в мероприятие будет проходить на безвозмездной основе, но с ограниченным количеством лыжников. Зарегистрироваться можно на лыжероллерной трассе с 08:00 до 09:30.

"На финише каждого ждет памятная медаль, теплые эмоции и заряд бодрости", – обещают организаторы.
Лыжный забег, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 04:00

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода по республике в последний день ноября.

Читайте также

рынок в Алматы хотят снести и построить на этом месте сквер
Сквер вместо базара: алматинские торговцы не хотят покидать рабочие места
В самом большом нацпарке Казахстана усилят охрану
В самом большом нацпарке Казахстана усилят охрану
В Алматы приняли новую программу реновации жилья
В Алматы приняли новую программу реновации жилья
Алия Абди
Астана Казахстан 2024 год Досуг Забеги Лыжный спорт Отдых
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
Новая песня "казахстанского Юрия Шатунова" вызвала вопросы
Новая песня "казахстанского Юрия Шатунова" вызвала вопросы
Игорь Крутой назвал песню, которая изменила его и жизнь Александра Серова
Игорь Крутой назвал песню, которая изменила его и жизнь Александра Серова
Токаев лично проводил Путина в аэропорту Астаны
Токаев лично проводил Путина в аэропорту Астаны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: