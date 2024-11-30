В Астане на девять месяцев перекроют отрезок улицы Сыганак

До 1 сентября 2025 года в столице Казахстана вводят ограничения на движение автотранспорта по ул. Сыганак, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе City Transportation Systems объяснили это строительными работами по возведению LRT. Так, в связи с проведением свае-набивных работ для строительства надземных пешеходных переходов LRT на станциях №№ 112-118 будет полностью ограничено движение:

по улице Сыганак на участке от ул. Акмешит до ул. Туркестан;

по правостороннему съезду с пр. Мангилик Ел на ул. Сыганак в сторону ул. Туркестан.

Фото: пресс-служба CTS

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут учитывая введенные изменения.

25 ноября в City Transportation Systems рассказали об особенностях станций LRT в Астане.