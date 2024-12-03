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Испорченный отпуск: турфирмы обманули 40 туристов в Туркестанской области

Турфирмы в Туркестанской области обманули 40 туристов , фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 06:59 Фото: pixabay
Жители Туркестанской области часто жалуются на несостоявшиеся туры и некачественное обслуживание в туристических агентствах, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, за 11 месяцев 2024 года в Департамент торговли и защиты прав потребителей (ДТЗПП) региона поступило более 40 таких обращений.

Один из последних случаев – история местного жителя, который за день до долгожданного отпуска в Дубае узнал, что его тур прекратился. Туристическое агентство отказалось вернуть деньги, оставив клиента в растерянности. Мужчина обратился за помощью в ДТЗПП по Туркестанской области, и специалисты добились возвращения полной суммы – 250 тысяч тенге, потраченной на несостоявшийся отдых.

Закон "О защите прав потребителей", в частности статья 8-1, четко определяет, что невыполнение или ненадлежащее исполнение договора является нарушением прав потребителя.

В Департаменте торговли и защиты прав потребителей в Туркестанской области пояснили, что из 40 поступивших обращений правовую и юридическую помощь получили 25 человек. Общая сумма восстановленных потребительских прав превысила три миллиона тенге.

По словам представителя Департамента, остальные жалобы были переданы в правоохранительные органы. Основные претензии в обращениях касались отмены туров, некачественного обслуживания и несоответствия условиям, заявленным в договорах.

Ранее сообщалось, что бухгалтер и директор Центра соцуслуг в Атырауской области украли почти 80 млн тенге.

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