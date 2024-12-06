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Сколько казахстанцы тратят на продукты

Хлеб, хлебобулочные изделия, пекарня, магазин, супермаркет, продукты питания , фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 11:07 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин 6 декабря 2024 года в Сенате в ходе парламентских слушаний озвучил, что расходы на продукты и напитки составляют около 50% всех потребительских расходов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, ведется исследование направлений потребительских расходов.

"Например, в 2022 году доля расходов на продукты питания и безалкогольные напитки в номинальных денежных доходах населения составила 23,4%, в 2023 году она снизилась до 22,2%. Из них 8% – хлебобулочные изделия и крупы, около 17% – мясо, 5% – молоко и молочная продукция, по 4% – овощи, фрукты, сахар и кондитерские изделия", – озвучил Жумангарин. 

Он подчеркнул, что в общей структуре потребительских расходов доля расходов на продукты питания и безалкогольные напитки по-прежнему в районе 50%.

Ранее сообщалось, что в правительстве Казахстана исключают резкий рост цен на продукты из-за укрепления доллара.

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