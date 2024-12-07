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Общество

Школьник в Актобе погиб на глазах брата-близнеца: скандал произошел в зале суда

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 02:20 Фото: pexels
6 декабря в Актобе вынесли приговор двум учащимся образцовой школы-интерната-колледжа, где готовят будущих олимпийских чемпионов. Их осудили за смерть 14-летнего парня. В зале суда не обошлось без происшествий, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала КТК, трагедия случилась в специализированной школе-интернат-колледже олимпийского резерва имени Есет батыра.

Как выяснилось в суде, 11 апреля студент колледжа решил проучить восьмиклассников за низкие показатели в спорте. По его же распоряжению ученики девятого и 10-го классов стали избивать 14-летних подростков. В итоге это закончилось смертью одного из избитых. Бексултан Абубакир умер на глазах своего брата-близнеца.

Свою вину осужденные признали лишь частично, а их родные устроили скандал с потасовкой прямо в зале суда. На оглашение приговора по резонансному делу пришли многочисленные родственники, в основном со стороны подозреваемых. А их двое. Один – студент второго курса, второй – ученик 10-го класса одного учебного заведения.

"В суде было установлено, что потерпевший получил тяжкие телесные повреждения в результате удара одного из подсудимых. Это нашло свое подтверждение судебным следствием. Несмотря на то, что избивали восьмиклассников шесть человек, пять из них были признаны лишь свидетелями. И только тот, кто последним наносил удары Бексултану, попал под суд". Жумабай Арыстанов, адвокат потерпевших

16-летнего парня осудили на шесть лет и восемь месяцев за нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. А студента колледжа, по указке которого и избивали младших, признали организатором и осудили на девять лет. Сейчас ему 19.

Сразу после оглашения приговора родные осужденных прямо в зале суда устроили скандал. Уже на улице мать осужденного 10-классника, немного успокоившись, рассказала, почему не согласна с приговором. Женщина уверена, что вместе с ее сыном наказание должны были понести и остальные ученики, которые также участвовали в инциденте.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области наказали виновных в убийстве восьмиклассника в школе-интернате.

Аксинья Титова
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